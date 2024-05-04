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Найстарша жителька Білої Церкви святкує 102-річчя

Катерина Іванова
glavcom.ua
Найстарша жителька Білої Церкви святкує 102-річчя
Народилася Марія Коларж у селі Липовець Київської області 3 травня 1922 року
фото: скріншот відео

Марія Коларж має двох дітей, четверо онуків, четверо правнуків та одного праправнука

Марія Мефодіївна Коларж, жителька Білої Церкви, святкує 102-річчя. Її визнано найстаршою білоцерківчанко. Про це повідомляє Facebook-сторінка «Підслухано БЦ».

Народилася довгожителька у селі Липовець Київської області 3 травня 1922 року, після виходу на пенсію переїхала до Білої Церкви. 

«Від усієї громади вітаємо іменинницю з поважною датою та бажаємо ще довгих років життя – у турботі, повазі, мирі та злагоді! Ви сьогодні – наймудріша людина у Білій Церкві, ви пройшли непростий шлях і вам є чим пишатися», – заявив секретар місцевої адміністрації Володимир Вовкотруб.

Марія Коларж має двох дітей, четверо онуків, четверо правнуків та одного праправнука.

Нагадаємо, художній керівник опери в Національній опері України Анатолій Солов'яненко разом із колегами привітав концертмейстерку Аллу Ямпольську з ювілеєм. 

«Разом з Генеральним директором-художнім керівником Національної опери України імені Т. Г. Шевченка Петром Яковичем Чуприною та корифеями театру М.Ю. Стефʼюк, Л.Ф. Семененко і К.І. Фесенком, мав велику приємність привітати зі 100-річним Ювілеєм багаторічну концертмейстерку оперної трупи театру, легендарну Аллу Давидівну Ямпольську», – зазначив Анатолій Солов'яненко.

Він зауважив, що для них було великим щастям привітати ювілярку та «доторкнутися до легенди».

До слова, 100-річна мешканка Києва розкрила свій секрет довголіття.

Рідні кажуть, що жінка має дуже великий потяг до життя. Її тішать діти, а ще четверо онуків та восьмеро правнуків. На свій день народження ювілярка навіть дозволила собі випити келих шампанського.

«Щоб дожити до 100 років, потрібно дуже багато працювати фізично і любити життя», – поділилася секретом довголіття Ніна Федорівна.

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Теги: потяг Facebook жінка день народження довголіття

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