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Для військовозобов'язаних запровадять новий документ: Генштабі повідомив деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Для військовозобов'язаних запровадять новий документ: Генштабі повідомив деталі
Документи, які були видані до набрання чинності закону про мобілізацію, залишаються чинними
фото з відкритих джерел

Наразі опрацьовується нормативно-правова база, за якою будуть видавати єдиний документ для військовозобов'язаного, резервіста, призовника

Для військовозобов'язаних в Україні запровадять новий документ єдиного зразка. Про це повідомив представник Генштабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко в інтерв'ю виданню NV.

«Ті документи, які були видані до набрання чинності законом 3633 від 11 квітня 2024 року, відомий у суспільстві як закон про мобілізацію, залишаються чинними. У ці документи будуть внесені відповідні відмітки», – сказав Глущенко, відповідаючи на запитання, чи достатньо мати копію тимчасового посвідчення.

Полковник додав, що зараз уже опрацьовується нормативно-правова база, за якою будуть видавати єдиний документ для військовозобов'язаного, резервіста, призовника, за єдиною формою. Після затвердження Кабміном він набере чинності.

«Підсумовуючи: з набранням чинності постанови КМУ громадянам, у яких немає ВОД, видаватиметься документ установленого зразка. А ті, хто вже мають ВОД (військово-облікові документи – ред.), які видані до набрання чинності законом, є дійсними», – зазначив представник Генштабу.

Також Глущенко пояснив, що, крім посвідчення офіцера запасу, є військово-обліковим документом.

«У нас зараз широкий спектр ВОД. Наприклад, ВОД для військовозобов'язаних, резервістів і призовників визначені указом президента, форма затверджена. А для чинних військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, СБУ, розвідувальних органів, ВОД встановлюються їхніми відомствами. Тому вони можуть бути різної форми і формату. З метою уніфікації зараз розробляється постанова, яка визначить документ єдиного формату, зразка, для призовників, військовозобов'язаних і резервістів», – резюмував полковник.

Нагадаємо, що  відсьогодні військовозобов'язані проходитимуть військово-лікарську комісію за новими правилами. Так, скасовано статус «обмежено придатний».  «Главком» зібрав повний перелік хвороб, які є підставою для прийняття рішення ВЛК про непридатність до військової служби і виключення з військового обліку.

До слова, якщо мобілізований проживає не за місцем прописки, це не стане на заваді оновленню даних в Територіальних центрах комплектування. Після внесення даних до єдиного реєстру за старим місцем реєстрації чоловік автоматично буде знятий з обліку.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

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Теги: закон документи Володимир Зеленський президент чоловік фронт полковник Місяць

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