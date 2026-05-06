«Я – Папа Римський». Працівниця банку не повірила понтифіку й кинула слухавку – NYT

Папа Римський не зміг оновити дані в банку

Папа Римський Лев XIV потрапив у курйозну ситуацію під час дзвінка до свого банку у США. Як пише The New York Times, понтифік хотів змінити контактні дані у банківських документах, однак працівниця служби підтримки не повірила, що говорить із главою Католицької церкви і кинула слухавку, пише «Главком».

За словами близького друга понтифіка, священника Тома Маккарті, Лев XIV, який у миру має ім’я Роберт Прево, зателефонував у банк і чесно відповів на всі контрольні запитання. Однак операторка заявила, що цього недостатньо і клієнт має особисто прийти у відділення.

«Ну, я не зможу цього зробити», – відповів Папа.

Після цього він вирішив пояснити ситуацію прямо: «Це щось змінить, якщо я скажу, що я – Папа Римський Лев?»

Втім, за словами священника, працівниця банку просто поклала слухавку.

Зрештою проблему вдалося вирішити через іншого священнослужителя, який особисто знав керівництво банку. У Ватикані інцидент офіційно поки не коментували.

«Можете уявити, як це бути жінкою, яка кинула слухавку Папі Римському?», –пожартував отець Маккарті.

До слова, у Росії мешканці села Борискіно (Башкортостан) вирішили звернутись до Папи Римського, щоб той допоміг відремонтувати дорогу, яку місцева влада не може полагодити вже близько 10 років.