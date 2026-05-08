Папа Римський після відмови банку таки оновив дані: що йому допомогло

glavcom.ua
Лише після дзвінка президента банку Папа Римський оновив особисті дані
Менеджерка банку не повірила Папі Римському, який хотів оновити дані, і вимагала особистої явки у відділення

Курйозний інцидент із блокуванням банківських операцій понтифіка вдалося владнати завдяки особистому рішенню топменеджменту банку. Для глави Ватикану зробили виняток із суворих протоколів безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Times.

Рішення проблеми

Ситуація, яка зайшла в глухий кут через непохитність рядового персоналу, була вирішена лише після того, як до справи залучили президента американського банку. Оцінивши унікальність обставин, керівник фінансової установи особисто санкціонував оновлення контактних даних понтифіка без його фізичної присутності у відділенні.

«Цей випадок став рідкісним прикладом того, як банківська система, відома своєю жорсткою бюрократією, змушена була застосувати індивідуальний підхід для вирішення нестандартного питання клієнта світового масштабу», – пише видання.

Чому банк відмовив Папі Римському

Раніше стало відомо, що Папа Лев XIV намагався дистанційно змінити свій номер телефону та адресу в американському банку. Попри те, що понтифік успішно пройшов усі рівні верифікації та правильно відповів на контрольні запитання, менеджерка банку запідозрила шахрайство.

Співробітниця категорично відмовилася виконувати запит і наполягала на особистому візиті клієнта до офісу. Навіть аргумент про те, що статус Папи Римського робить такий візит практично неможливим, не переконав жінку – у підсумку вона просто перервала дзвінок.

Видання зазначає, що банківська система США відома жорсткими процедурами ідентифікації, але цей випадок став ілюстрацією того, що навіть відомі особи можуть зіткнутися з бюрократією. Водночас, винятки можливі, якщо до вирішення підключаються топменеджери.

«Главком» писав, що Папа Римський Лев XIV потрапив у курйозну ситуацію під час дзвінка до свого банку у США. Понтифік хотів змінити контактні дані у банківських документах, однак працівниця служби підтримки не повірила, що говорить із главою Католицької церкви і кинула слухавку.

До слова, у Росії мешканці села Борискіно (Башкортостан) вирішили звернутись до Папи Римського, щоб той допоміг відремонтувати дорогу, яку місцева влада не може полагодити вже близько 10 років. 

