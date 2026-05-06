Приватизація Сенс банку. Уряд дав доручення Мінфіну та НБУ

Наталія Порощук
Свириденко наголосила, що банк повинен бути приватизований вже цього року
Сьогодні, 6 травня, Кабмін розглянув питання щодо пришвидшення змін в управлінні державними компаніями, банками та дав відповідні завдання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Наглядова рада НАЕК «Енергоатом» має невідкладно забезпечити виконання попередніх рішень уряду та вже у тижневий строк оголосити конкурс на формування нового складу правління. Очікуємо більшої швидкості та відповідальності у виконанні поставлених завдань», – йдеться у повідомленні.

Свириденко наголосила, що окремо Мінфіну разом з Національним банком України та іншими причетними органами доручено провести аналіз ефективності роботи органів управління Сенс банку, а також пришвидшити його приватизацію. «Банк повинен бути приватизований вже цього року. За потреби мають бути ухвалені і кадрові рішення», – додала вона.

«Також пріоритетним для приватизації є Укргазбанк, тривають відповідні підготовчі процеси», – підсумувала голова уряду.

Нагадаємо, Свириденко та президент обговорили роботу державних банків. Зеленський заявив, що потрібна лібералізація банківської сфери та розширення підприємницьких можливостей. «Що стосується «Сенс Банк», уже була визначена необхідність провести приватизацію цього банку, і не має бути жодних затримок у процесі приватизації: цього року банк повинен бути приватизований», – сказав він.

