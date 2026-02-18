Головна Техно Телеком
У роботі Google, YouTube та Cloudflare стався масштабний збій

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото з відкритих джерел

Загалом «цифрова тиша» тривала близько 3-4 годин

У ніч на 18 лютого 2026 року цифровий світ сколихнув один із найбільших технічних збоїв останніх років. Сотні тисяч користувачів по всьому світу одночасно втратили доступ до ключових сервісів Google, відеохостингу YouTube, а також критичної інфраструктури Cloudflare та AWS. Масштаби проблеми оцінюються у понад пів мільйона офіційних скарг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Downdetector.

Збій мав глобальний характер і охопив користувачів від США до Австралії. За даними моніторингових сервісів, пік звернень припав на 03:30 ночі за київським часом.

У роботі Google, YouTube та Cloudflare стався масштабний збій фото 1
скріншот

У США тільки щодо роботи YouTube було зареєстровано понад 320 тис. скарг. Проблеми також масово фіксували в Індії, Великій Британії, Мексиці та Австралії.

Користувачі зіткнулися з паралічем онлайн-інструментів, якими звикли користуватися щодня.

Пошуковик, пошта Gmail, карти та хмарні сховища працювали з великими затримками або були недоступні. Відеохостинг YouTube відображався як «порожня сторінка», а додатки YouTube Music і YouTube Kids взагалі не завантажували контент. Проблеми у Cloudflare та AWS (Amazon Web Services) по ланцюговій реакції «поклали» тисячі сторонніх сайтів і мобільних додатків, які базуються на цих сервісах.

Нагадаємо, уряд Іспанії наказав прокурорам розслідувати платформи соцмереж Х, Meta і TikTok за ймовірне поширення матеріалів із сексуальним насильством над дітьми, створених штучним інтелектом.

Теги: Google YouTube соцмережі інтернет

