Центробанк Росії рекордними темпами розпродає золоті резерви – Bloomberg

Лариса Голуб
Кремль іде на відчайдушний крок через брак нафтодоларів
Росія рекордно за чверть століття розпродає золото

Центральний банк Російської Федерації почав стрімко скорочувати свої золоті запаси для покриття дефіциту державного бюджету. З початку року відомство продало майже 28 тонн золота на суму близько $4,3 млрд. Це стало найбільшим падінням обсягів дорогоцінного металу в резервах країни з 2002 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані оглядачів Bloomberg. 

Аналітики  видання зазначають, що станом на 1 травня золотий запас Росії скоротився до 2298 тонн. Цей показник став мінімальним від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У Bloomberg нагадали, що Банк Росії колись був найбільшим у світі суверенним покупцем золота, скуповуючи майже весь видобуток країни. Ця тенденція припинилася на початку 2020 року. Через два роки обіцянка відновити закупівлі допомогла поглинути частину поставок, які більше не можна було експортувати через санкції, однак поновлення масштабних закупівель так і не відбулося.

Як зазначає видання Bloomberg, російський регулятор змушений позбуватися золота через падіння нафтогазових доходів. Отримані від продажу кошти спрямовують на фінансування дефіциту держбюджету та утримання курсу рубля. 

«Главком» писав, що мешканці Рязані та тимчасово окупованого Криму обурились відсутністю бензину на АЗС. Пальне різко зникло після ударів по нафтопереробних заводах. Росіяни скаржаться, що на заправках немає бензину АІ-92 та АІ-95.

До слова, у центральній Росії після нещодавніх атак українських дронів більшість великих нафтопереробних заводів або призупинили роботу, або скоротили виробництво палива. Сукупна потужність підприємств, які повністю або частково зупинили процеси, перевищує 83 млн тонн на рік (близько 238 тис. тонн на день). Це становить близько чверті від загальної потужності нафтопереробки у РФ. Зазначається, що вказані заводи забезпечували понад 30% російського бензину та близько 25% дизельного палива.

