Люди з інвалідністю можуть отримати відстрочку без пенсійного посвідчення

Для того, аби отримати відстрочку потрібно зайти у застосунок «Резерв+»

Міністерство оборони налагодило взаємодію з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери

Ще більше людей з інвалідністю зможуть отримати відстрочку – навіть якщо в них немає пенсійного посвідчення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифровізації Катерину Черногоренко.

За словами заступниці Умєрова, аби функція стала доступна Міністерство оборони налагодило взаємодію з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери (ЄІССС).

У застосунку стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю без пенсійного посвідчення фото: Facebook/Катерина Черногоренко

Як отримати відстрочку

Для того, аби отримати відстрочку потрібно зайти у застосунок «Резерв+», обрати свою категорію та отримати відстрочку без візитів до ТЦК. При цьому оновлювати застосунок не потрібно.

Що робити, якщо дані не знайшлися в ЄІССС

Якщо ж дані не підтягуються, то потрібно звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання. Із собою потрібно мати оригінал документа, який підтверджує інвалідність, та паспорт.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що дає право на відстрочку від мобілізації для цивільних осіб, які були в полоні російських окупантів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав закон про відстрочку і демобілізацію для родичів загиблих або зниклих безвісти на війні.

Він має усунути правову невизначеність про підстави відстрочки від призову на військову службу для жінок і чоловіків, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій.

До слова, наявність відстрочки або бронювання від мобілізації не звільняє українців від обов'язку прибути до ТЦК за повісткою та оновити свої дані.