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Виробництво реактивних двигунів. Міністр оборони анонсував виробничий прорив у 2027 році

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Виробництво реактивних двигунів. Міністр оборони анонсував виробничий прорив у 2027 році
Міністр оборони: За одним із типів двигунів орієнтир потреби на 2027 рік може сягати близько 10 тис. одиниць на місяць
фото: defence-ua.com (ілюстративне)

Хмара: В Україні вже є низка розробок і виробників, яких держава супроводжує та підтримує

Міністр оборони Євген Хмара повідомив, що Україна розглядає виробництво реактивних двигунів як один із критичних напрямів розвитку власного оборонно-промислового комплексу. Про це він заявив під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Україна розглядає виробництво реактивних двигунів як один із критичних напрямів розвитку власного ОПК. Потреба охоплює різні класи засобів – від перехоплювачів і middle strike до deep strike та крилатих ракет», – зазначив очільник Міноборони.

Хмара підкреслив, що «в Україні вже є низка розробок і виробників, яких держава супроводжує та підтримує».

«Загалом у трьох основних категоріях зо два десятки українських виробників. За одним із типів двигунів орієнтир потреби на 2027 рік може сягати близько 10 тис. одиниць на місяць», – підсумував міністр.

Реактивний двигун – двигун-рушій, що створює реактивний рух внаслідок швидкого витікання робочого тіла із сопла, найчастіше робочим тілом є гарячі гази, що утворюються внаслідок спалювання палива у камерах згоряння. Бувають турбореактивні, пульсаційні (безкомпресорні), прямоточні (ефективно працюють лише за надзвукових швидкостей) та ракетні двигуни. Реактивний двигун не може працювати без кисню, який надходить з повітрозабірника.

Нагадаємо, українська компанія Fire Point створила власний турбореактивний двигун, який у майбутньому може отримати крилата ракета FP-5 «Фламінго». За словами генеральної директорки Fire Point Ірини Терех, виробник збирає перші прототипи та планує завершити їхні випробування до кінця року.

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Теги: Міноборони Євген Хмара Міноборони

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