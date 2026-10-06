Головна Скотч Кіно
search button user button menu button

В Україні розпочалися зйомки документального фільму про вбивство Ірини Фаріон

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ірина Фаріон загинула увечері 19 липня 2024 в Львівській лікарні після скоєного замаху на неї
фото: Sofiya Osoba/Facebook

Частина матеріалів майбутнього фільму була відзнята за життя Ірини Фаріон

Стартували зйомки документального фільму про вбивство мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Стрічка отримала назву «Її три дієслова», творці поділилися деталями. Про це пише «Главком» із посиланням на hromadske.

Так, фільм «Її три дієслова» розкриє перебіг справи, подробиці вбивства Ірини Фаріон. До стрічки увійдуть матеріали, які були відзняті за життя мовознавиці. Ці кадри мали увійти до короткометражного фільму Юрія Двіжона «Діва українського націоналізму». Йдеться про 13 годин записів із інтервʼю та спостережень, які не були раніше опубліковані.

Після смерті діячки Юрій Двіжон продовжив працювати над відзнятими матеріалами та вирішив перетворити у документальний true crime-фільм про вбивство Ірини Фаріон. До команди також долучилася співрежисерка та сценаристка Каріна Пустовалова.

В Україні розпочалися зйомки документального фільму про вбивство Ірини Фаріон фото 1
фото: Sofiya Osoba/Facebook

Продовження та водночас початок зйомок фільму почався з похорону Ірини Фаріон у Львові, після чого знімальна команда також документувала перебіг суду у справі вбивства ексдепутатки.

«Для мене було важливо знайти оптику, яка не зводила б цю історію до кримінальної хроніки. Під час дослідження я помітила, як адвокатка Наталя дивиться на справу: через слова, їхні значення та підтексти. І тоді зрозуміла, що саме мова може стати формою цього фільму. Так народився лінгвістичний детектив, у якому слова не просто описують події, вони допомагають простежити шлях від думки до наміру, а від наміру до дії», – розповіла Каріна Пустовалова.

Крім того, до стрічки увійдуть окремі матеріали про життя родини Фаріон після її смерті.

Нагадаємо, 19 вересня 2024 року на ексдепутатку, мовознавицю Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Того ж дня  Ірина Фаріон померла у лікарні після скоєного замаху. У неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці, нібито, помічали протягом тижня молодого хлопця. 

Згодом відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин, В’ячеслав Федорович Зінченко. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Як повідомляв «Главком», 1 жовтня Шевченківський районний суд Львова ухвалив вирок обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку.

Читайте також:

Теги: Ірина Фаріон фільм вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адвокатка Зінченка заявила про фальсифікацію справи після вироку
Захист Зінченка назвав справу сфальсифікованою та анонсував апеляцію
1 жовтня, 16:56
Обвинувачений перебуває під вартою з 26 липня 2024 року
Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон отримав довічне
1 жовтня, 15:28
Вбивство Фаріон. Суд підтвердив: особа, яка маскувалася у панамі і темних окулярах, обвинувачений Зінченко
Вбивство Фаріон. Суд підтвердив: особа, яка маскувалася у панамі і темних окулярах, обвинувачений Зінченко
1 жовтня, 10:46
Серіали жовтня 2026 року
«Декстер», «Король Талси», «Дипломатка» та нова «Керрі». 16 головних серіалів жовтня 2026 року
30 вересня, 16:00
Віталій дивом вижив після нападу кілера
У Запоріжжі дівчина виманила військового на побачення і привела з собою кілера
19 вересня, 19:15
Марія Стен та Алан Рітчсон знову зіграють у новому серіалі «Ніглі»
Премʼєра довгоочікуваного серіалу «Ніглі»: сюжет та головні герої
16 вересня, 11:35
Onuka показала свою статуетку
Співачка Onuka отримала статуетку «Еммі», яку здобула у 2024 році (відео)
15 вересня, 14:28
Нагороду Airone della Laguna цього року вручили вперше
Український фільм «Тиша» здобув нагороду на Венеційському кінофестивалі
15 вересня, 05:40
Мирослава Філіпович відома за ролями в українських серіалах та фільмах
Зірка серіалу «Слуга народу» розкрила розмір своїх гонорарів
14 вересня, 11:19

Кіно

В Україні розпочалися зйомки документального фільму про вбивство Ірини Фаріон
В Україні розпочалися зйомки документального фільму про вбивство Ірини Фаріон
Осінній трилер «Навшпиньки»: сусіди у виконанні Алана Каммінга та Девіда Морріссі стають ворогами
Осінній трилер «Навшпиньки»: сусіди у виконанні Алана Каммінга та Девіда Морріссі стають ворогами
Кетрін Зета-Джонс – у центрі нової шпигунської історії: прем’єра серіалу «Вбити Джекі»
Кетрін Зета-Джонс – у центрі нової шпигунської історії: прем’єра серіалу «Вбити Джекі»
Історична сага «На схід від Едему» вийшла на екрани: цікаві подробиці нового серіалу
Історична сага «На схід від Едему» вийшла на екрани: цікаві подробиці нового серіалу
Гучна премʼєра серіалу «Війна»: що відомо про сюжет та головних героїв
Гучна премʼєра серіалу «Війна»: що відомо про сюжет та головних героїв
Том Круз змінився до невпізнання, а Бакланов став Довженком. Головні прем'єри 1 жовтня 2026 року
Том Круз змінився до невпізнання, а Бакланов став Довженком. Головні прем'єри 1 жовтня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2026
117K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Вчора, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua