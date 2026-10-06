В Україні розпочалися зйомки документального фільму про вбивство Ірини Фаріон

Ірина Фаріон загинула увечері 19 липня 2024 в Львівській лікарні після скоєного замаху на неї

Частина матеріалів майбутнього фільму була відзнята за життя Ірини Фаріон

Стартували зйомки документального фільму про вбивство мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Стрічка отримала назву «Її три дієслова», творці поділилися деталями. Про це пише «Главком» із посиланням на hromadske.

Так, фільм «Її три дієслова» розкриє перебіг справи, подробиці вбивства Ірини Фаріон. До стрічки увійдуть матеріали, які були відзняті за життя мовознавиці. Ці кадри мали увійти до короткометражного фільму Юрія Двіжона «Діва українського націоналізму». Йдеться про 13 годин записів із інтервʼю та спостережень, які не були раніше опубліковані.

Після смерті діячки Юрій Двіжон продовжив працювати над відзнятими матеріалами та вирішив перетворити у документальний true crime-фільм про вбивство Ірини Фаріон. До команди також долучилася співрежисерка та сценаристка Каріна Пустовалова.

фото: Sofiya Osoba/Facebook

Продовження та водночас початок зйомок фільму почався з похорону Ірини Фаріон у Львові, після чого знімальна команда також документувала перебіг суду у справі вбивства ексдепутатки.

«Для мене було важливо знайти оптику, яка не зводила б цю історію до кримінальної хроніки. Під час дослідження я помітила, як адвокатка Наталя дивиться на справу: через слова, їхні значення та підтексти. І тоді зрозуміла, що саме мова може стати формою цього фільму. Так народився лінгвістичний детектив, у якому слова не просто описують події, вони допомагають простежити шлях від думки до наміру, а від наміру до дії», – розповіла Каріна Пустовалова.

Крім того, до стрічки увійдуть окремі матеріали про життя родини Фаріон після її смерті.

Нагадаємо, 19 вересня 2024 року на ексдепутатку, мовознавицю Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Того ж дня Ірина Фаріон померла у лікарні після скоєного замаху. У неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці, нібито, помічали протягом тижня молодого хлопця.

Згодом відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин, В’ячеслав Федорович Зінченко. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Як повідомляв «Главком», 1 жовтня Шевченківський районний суд Львова ухвалив вирок обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку.