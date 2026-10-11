Розробник із Рівного створив власного голосового помічника та дав йому незвичне ім’я

Помічником можуть користуватися люди з інклюзією

«Олекса» – український голосовий помічник, який може виконувати команди користувача та відповідати на запитання. Його розробник Сергій із Рівного розповів, чому вирішив створити такий сервіс, як навчив його реагувати на запити та звідки взялася назва. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Розробник голосового помічника Сергій створив додаток, бо сім років тому користувався подібним російським сервісом через голосову колонку.

«Після початку повномасштабного вторгнення було прийнято рішення просто забути про той додаток і про ту колонку назавжди. Дуже багато людей в Україні, які користувалися, на жаль, тим додатком, стали без звуку тим усім керувати. Напевно, років п'ять тому прийшло рішення щось на кшталт схожого хоча б зробити», – розповів Сергій.

Сергій зауважив, що це масштабна робота. За його словами, навіть звичайний односторінковий сайт створюють щонайменше за тиждень, а розробка голосового помічника значно складніша й вимагає набагато більше зусиль.

«Зараз насправді достатня кількість уже ШІ-помічників, які є на просторах інтернету – можна робити з їхньою допомогою, і навіть у мене знайомі насправді сміялися й казали, що тобі, напевно, GPT допомагав. Кажу: «допомагав, тільки його слід перевіряти, щоб не заліз туди, куди не треба». Зараз у мене є два помічники, один живе в Польщі, один – у Сполучених Штатах Америки», – зазначив Сергій.

Розробник голосового помічника Сергій пояснив, чому обрав для нього ім'я Олекса:

«Перше – моє місце народження, це Олександрія. Наступне — це ім'я мого брата Олександр. У житті так трапилося, що в мене з'явився швагро теж Олександр, і зараз маю 8-річну доньку Олександру. Час від часу ми з коханою дружиною її вдома кличемо Олекса. Нехай вони між собою сперечаються, на честь кого це все, але я думаю, що просто був момент, коли дійшли до того, на яку команду буде відгукуватись наш додаток, сама колонка фізична, яка в розробці, і прийшли просто до слова Олекса».

Сергій додав, що стежити за проєктом можна в Instagram, TikTok та YouTube за запитом «Олекса». Крім того, на офіційному сайті oleksa.com.ua відкритий запис на тестування.

«Ним можуть користуватися навіть люди з інклюзією, тобто «не чую», «не бачу» – ставимо там деякі налаштування, і Олекса також вам буде в допомогу. Спочатку йде випуск усіх додатків на Android. Це буде Google Play, плануємо вже з першого числа листопада, а App Store – це ближче до Нового року», – розповів Сергій.

Раніше «Главком» писав про те, що глава OpenAI застерігав щодо конфіденційності розмов із ChatGPT. Листування з чат-ботами не варто автоматично вважати приватною розмовою, захищеною так само, як спілкування з адвокатом або лікарем.