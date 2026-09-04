Новий застосунок на базі «Дії» інформуватиме про повітряні загрози

Йдеться не лише про попередження про небезпеку, а й про джерело інформації

Сергій Корецький: сервіс попереджатиме про «шахеди», дрони та ракети

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував запуск окремого державного сервісу, який збиратиме інформацію про повітряну обстановку в єдиному полі. Про це він заявив у відеозверненні, пише «Главком».

За словами прем'єр-міністра, новий сервіс планують створити на базі «Дії» як окремий державний продукт.

«На базі "Дії" буде створений державний застосунок про повітряні тривоги, про небезпеку, про рух "шахедів", дронів, ракет», – сказав Корецький.

Він має об'єднати інформацію про актуальні повітряні загрози – сигнали тривоги, рух «шахедів», інших дронів та ракет. Корецький наголосив на державному походженні даних: користувачі мають отримувати інформацію безпосередньо від уряду, щоб усі відомості про загрози надходили з одного офіційного джерела.

«Щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першого джерела, від уряду», – додав прем'єр-міністр.

Терміни запуску застосунку наразі не названі. Також немає оприлюднених технічних характеристик сервісу – зокрема, не уточнюється, у якому форматі користувачі бачитимуть інформацію про рух повітряних цілей та які додаткові можливості матиме продукт.

Оновлення системи оповіщення

Створення нового сервісу відбувається одночасно з оновленням підходів до інформування населення про повітряні загрози. 3 вересня Кабінет міністрів змінив правила роботи під час повітряних тривог, запровадивши розподіл сигналів за рівнем небезпеки. Жовтий рівень діятиме під час атак дронів – бізнес зможе продовжувати роботу за умови доступу працівників і відвідувачів до укриттів. Червоний рівень означатиме підвищену загрозу ракетного або комбінованого удару – у такому разі роботу підприємств мають зупиняти, а людям слід переходити до укриттів. Уряд також рекомендував забезпечити повноцінну роботу київського метро за жовтого рівня небезпеки.

Раніше «Главком» повідомляв про деталі нових рівнів повітряної тривоги – жовтого та червоного.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили розповідали, що Росія змінила тактику ударів по Києву, дедалі частіше комбінуючи атаки дронів і ракет, що ускладнює протиповітряну оборону столиці.