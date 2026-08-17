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Популярний фітнес-застосунок розкрив Ірану позиції військових США

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Популярний фітнес-застосунок розкрив Ірану позиції військових США
Ще 2018 року Міністерство оборони США заборонило військовим вмикати геолокацію на пристроях і в застосунках у зонах проведення операцій
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Sky News: понад 1300 користувачів Strava публікували тренування з баз США

Іран міг використовувати дані фітнес-застосунку Strava для встановлення геолокації американських військових і планування ударів по об'єктах США на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування телеканалу Sky News.

Понад тисяча профілів з військових баз

Strava дає змогу користувачам ділитися точними маршрутами й часом своїх тренувань. Журналісти Sky News виявили, що більш як 1300 користувачів застосунку публікували результати пробіжок безпосередньо з американських військових баз. Отримані дані дають змогу відновити розпорядок дня на об'єктах, схеми розгортання, вивід особового складу та його переміщення між локаціями – зокрема тими, яких немає на загальнодоступних картах.

Популярний фітнес-застосунок розкрив Ірану позиції військових США фото 1
скриншот із відео Sky News

Ще 2018 року Міністерство оборони США заборонило військовим вмикати геолокацію на пристроях і в застосунках у зонах проведення операцій. Тоді ж Washington Post писала, що саме дані Strava допомогли розкрити місцезнаходження військових об'єктів різних країн на Близькому Сході та в Африці.

Пробіжки біля готелю – і удар по ньому

Журналісти встановили акаунт підрядника ВМС США, який до початку бойових дій проти Ірану регулярно публікував результати пробіжок на військово-морській базі в Бахрейні. Після евакуації бази користувач почав викладати маршрути пробіжок у внутрішньому дворі готелю Crowne Plaza в Манамі. Через шість днів Іран завдав удару по цьому готелю – поранення отримали двоє співробітників Пентагону.

Популярний фітнес-застосунок розкрив Ірану позиції військових США фото 2
скриншот із відео Sky News

Наприкінці лютого американські військові ділилися в Strava даними тренувань на авіабазі імені Муваффака Салті в Йорданії – тоді маршрути пробіжок були розкидані по всій території бази. Але з квітня, коли між Іраном та США почав діяти режим припинення вогню, 76 відсотків пробіжок починалися або закінчувалися в одній точці – біля казарм у східній частині бази. У середині липня Іран завдав удару саме по цих казармах, загинули троє солдатів.

Журналісти також знайшли в Strava дані тренувань на базі британських ВПС на Кіпрі, яка регулярно потрапляє під обстріли з боку Ірану. Ще троє користувачів застосунку фіксували пробіжки територією ізраїльського ядерного дослідницького центру в Дімоні – він теж перебуває під ударами Тегерана.

Реакція військових і компанії

Центральне командування США (CENTCOM) відмовилося повідомити, чи відповідає публічна активність військових у Strava правилам щодо геолокації, як контролюється дотримання обмежень і чи застосовували до персоналу дисциплінарні стягнення за порушення.

«Ми не обговорюємо заходи з безпеки військ із міркувань оперативної безпеки», – заявили в CENTCOM.

Представник Strava повідомив Sky News, що компанія серйозно ставиться до безпеки й конфіденційності користувачів і надає широкі можливості для налаштування цих параметрів.

«Ми очікуємо, що люди, які працюють у чутливих сферах, використовуватимуть доступні їм засоби контролю та належно обмежуватимуть поширення свого контенту», – наголосили в компанії.

Наприкінці липня командувач CENTCOM адмірал Бред Купер попередив військових, що фотографії й відео, які вони публікують в інтернеті, допомагають Ірану відстежувати ефект від ударів і вдосконалювати майбутні атаки. За інформацією Reuters, військовослужбовцям, дислокованим у зоні бойових дій, можуть наказати здавати телефони. У травні група конгресменів звинуватила Пентагон у тому, що той не вживає достатніх заходів кіберзахисту, попри те що давно знає про можливість використання противниками комерційних даних для стеження за американськими військовими.

Схожі попередження раніше лунали й щодо інших видів комерційних геоданих: за даними Reuters, супротивники США відстежують американських військових через відкриті дані цифрової рекламної індустрії, а сенатор Рон Вайден прямо назвав рекламні технології загрозою нацбезпеки.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли Strava видає позиції військових. Навесні 2026 року французький моряк випадково розкрив місцезнаходження атомного авіаносця «Шарль де Голль», пробігши кілька кілометрів по його палубі з увімкненим публічним профілем у застосунку.

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Теги: технології застосунок поранення Пентагон розслідування військові фітнес Іран

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