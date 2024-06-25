Годинник, який знайшли у нардепа Тищенка під час обшуку, коштує понад 2 млн грн

Державне бюро розслідувань виклало фото, зняті під час обшуку у помешканні народного депутата. На одній з фотографій можна побачити годинник фірми Audemars Piguet, відомого виробника швейцарських годинників

Сьогодні, 25 червня до Миколи Тищенка завітали правоохоронці. Нардепу вручили підозру, в його оселі було проведено обшук, під час якого працівники Державного бюро розслідувань виявили коштовний годинник та велику кількість готівки у іноземній валюті.

В інтернет-магазинах України ціна на такі годинники – від $40 до $55 тис.

Годинник , який вилучили працівники ДБР під час обшуку у нардепа Миколи Тищенка фото: Державне бюро розслідувань

На сайті Державного бюро розслідувань виклали фото, зняті під час обшуку у помешканні народного депутата. На одній з фотографій можна побачити годинник фірми Audemars Piguet, відомого виробника швейцарських годинників.

Ймовірно, Тищенко володіє моделлю Royal Oak Offshore.

Зауважимо, що у декларації Миколи Тищенка за 2023 рік, задекларовано 17 дороговартісних годинників: 11 з них належать Миколі Тишенко, ще шість – Аллі Барановській, з якою нардеп розлучився на початку цього року.

Нагадаємо, 25 червня нардепу Миколі Тищенку оголосили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. За даними слідства, 20 червня у Дніпрі група людей за вказівкою Тищенка затримала ексвійськового ЗСУ. Потерпілого утримували протягом певного часу. Також йому завдавали тілесних ушкоджень.

Зазначимо, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.

Правоохоронці не уточнюють, про який саме інцидент йдеться, та, вочевидь, про вищезгаданий конфлікт. Ними відкрито два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Також народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».