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Годинник, який знайшли у нардепа Тищенка під час обшуку, коштує понад 2 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Годинник, який знайшли у нардепа Тищенка під час обшуку, коштує понад 2 млн грн
Нардепу оголосили підозру у зв'язку з незаконним позбавленням волі колишнього військовослужбовця
фото: Державне бюро розслідувань, Facebook

Державне бюро розслідувань виклало фото, зняті під час обшуку у помешканні народного депутата. На одній з фотографій можна побачити годинник фірми Audemars Piguet, відомого виробника швейцарських годинників

Сьогодні, 25 червня до Миколи Тищенка завітали правоохоронці. Нардепу вручили підозру, в його оселі було проведено обшук, під час якого працівники Державного бюро розслідувань виявили коштовний годинник та велику кількість готівки у іноземній валюті.

В інтернет-магазинах України ціна на такі годинники – від $40 до $55 тис. 

Годинник , який вилучили працівники ДБР під час обшуку у нардепа Миколи Тищенка
Годинник , який вилучили працівники ДБР під час обшуку у нардепа Миколи Тищенка
фото: Державне бюро розслідувань

На сайті Державного бюро розслідувань виклали фото, зняті під час обшуку у помешканні народного депутата. На одній з фотографій можна побачити годинник фірми Audemars Piguet, відомого виробника швейцарських годинників.

Ймовірно, Тищенко володіє моделлю Royal Oak Offshore.   

Зауважимо, що у декларації Миколи Тищенка за 2023 рік, задекларовано 17 дороговартісних годинників: 11 з них належать Миколі Тишенко, ще шість – Аллі Барановській, з якою нардеп розлучився на початку цього року. 

Нагадаємо, 25 червня нардепу Миколі Тищенку оголосили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. За даними слідства, 20 червня у Дніпрі група людей за вказівкою Тищенка затримала ексвійськового ЗСУ. Потерпілого утримували протягом певного часу. Також йому завдавали тілесних ушкоджень.

Зазначимо, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.

Правоохоронці не уточнюють, про який саме інцидент йдеться, та, вочевидь, про вищезгаданий конфлікт. Ними відкрито два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Також народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

Читайте також: Обшук у нардепа Тищенка: мережу розвеселила коробка для зберігання готівки
Теги: обшук депутат інтернет Facebook Микола Тищенко конфлікт

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