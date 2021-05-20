Уряд запустив мобільний додаток для школярів. Для чого він потрібен

МОН та Мінцифра запустили мобільний застосунок «Всеукраїнська школа онлайн»

МОН та Мінцифра повідомили про запуск мобільного застосунку «Всеукраїнська школа онлайн» (ВШО), який забезпечить школярам 5-11 класів доступ до навчальних матеріалів зі смартфонів.

Застосунок ВШО вже доступний для операційної системи Android. Додаток можна безкоштовно завантажити з офіційних онлайн-магазинів Google Play Market та Huawei AppGallery. Версія для iOS вийде найближчим часом. Судячи з усього, наразі вона проходить модерацію в магазині Apple.

У застосунку є доступ до всіх шкільних курсів і матеріалів. Також через додаток учні можуть спілкуватися з однокласниками. Розробники обіцяють поступово розширювати можливості додатку.

Згідно з дослідженням Державної служби якості освіти, 89% учнів для дистанційного навчання використовують саме смартфони, повідмовляють у Мінцифрі.

На початку квітня на сайті ВШО з’явилася функція «Кабінет учителя»: вчителі отримали змогу збирати учнів у віртуальні класи, призначати курси для перегляду, організовувати дискусії та переглядати успішність учнів.

Наступний крок для ВШО — перенести в онлайн-формат всю шкільну програму для 5-11 класів. Планується завершити створення контенту до початку нового навчального року.

«Всеукраїнська школа онлайн» — національна платформа для змішаного та дистанційного навчання учнів середньої та старшої школи (5-11 класів), розроблена МОН спільно з Мінцифри. ЇЇ запуск відбувся 11 грудня 2020 року. На платформі розміщені відеоуроки, тести та матеріали з 18 шкільних предметів.

Джерело: ITC.ua