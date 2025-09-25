Головна Світ Соціум
Рейтинг інтернет-залежності в Європі: які країни у лідерах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Рейтинг інтернет-залежності в Європі: які країни у лідерах
Мільйони людей по всьому світу мають залежність від Інтернету
фото із відкритих джерел

В Європі лідерами за кількістю інтернет-користувачів є Іспанія, Велика Британія, Франція, Швеція та Італія

Згідно з новим глобальним дослідженням, проведеним американським дослідницьким центром Pew Research Center, мільйони людей у всьому світі, зокрема в Європі, проводять в інтернеті значну частину свого часу. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Відповідно до результатів дослідження 28% опитаних з 24 країн, включно з 10 європейськими, заявили, що користуються інтернетом майже постійно.

В Європі лідерами за цим показником є: Іспанія, Велика Британія, Франція, Швеція та Італія. У цих країнах понад 90% населення мають широкосмуговий доступ до інтернету вдома.
Найвищий відсоток «постійних» користувачів інтернету зафіксовано в Японії (56%) та Південній Кореї (49%).

Найменше користуються інтернетом в Європі жителі Угорщини – 12% респондентів заявили, що взагалі не виходять в мережу. Цей показник значно вищий, ніж в інших європейських країнах, що брали участь в дослідженні.

Результати дослідження з’явилися на тлі зростаючого занепокоєння щодо залежності від гаджетів та інтернету. Політики в Європі реагують на цю ситуацію. Наприклад, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн порівняла небезпеку соціальних мереж для молоді з алкоголем і наркотиками. Вона запропонувала обговорювати питання «цифрового повноліття» та обмеження доступу до соціальних мереж для дітей.

За даними ЮНЕСКО, до кінця 2024 року десятки шкіл у всьому світі вже заборонили використання смартфонів.

Наагадаємо, у Туреччині набудуть чинності нові обмеження для користувачів соціальних мереж: дітям та підліткам молодше 16 років буде заборонено створювати та використовувати акаунти у соцмережах.

