Талібан відключив інтернет в Афганістані

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Талібан відключив інтернет в Афганістані
В Афганістані стався масштабний збій зв'язку після того, як Талібан відключив інтернет
фото: AFP

Протягом останніх тижнів інтернет-з'єднання в країні було дуже повільним або часто переривалося

В Афганістані стався масштабний збій зв'язку після того, як Талібан відключив інтернет. Телекомунікаційні послуги були перервані по всій країні після того, як влада припинила оптоволоконне з'єднання в кількох провінціях, намагаючись запобігти «розпусті». Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Згідно з повідомленням організації Netblocks, яка моніторить кібербезпеку та інтернет-управління, зараз у країні спостерігається національний збій зв'язку, з рівнем зв'язності на рівні лише 14% від звичайного. Цей інцидент був охарактеризований як «навмисне відключення послуг».

На початку вересня Талібан обмежив доступ до інтернету, фактично відключивши високошвидкісні з'єднання у кількох регіонах. Протягом останніх тижнів інтернет-з'єднання в країні було дуже повільним або часто переривалося.

Телефонні послуги в Афганістані часто маршрутизуються через інтернет, зокрема через оптоволоконні лінії, що призводить до одночасних відключень мобільних і стаціонарних телефонних послуг. В Netblocks зазначили, що для відновлення зв'язку, при збереженні доступу до телефонних послуг, можуть знадобитися спроби та помилки.

16 вересня в Афганістані представник провінції Балх, Аттаулла Заїд, заявив, що оптоволоконний інтернет був повністю відключений на півночі країни за наказом лідера Талібану. Цей захід було вжито для «запобігання розпусті», і влада пообіцяла запровадити альтернативні засоби зв'язку в усіх регіонах країни.

Зокрема, повідомлялося про аналогічні обмеження в північних провінціях Бадахшан та Тахар, а також у південних регіонах, таких як Кандагар, Гільменд, Нангархар і Урузган.

У 2024 році Кабул презентував велику оптоволоконну мережу, побудовану за підтримки США, яка була важливою для з'єднання країни з рештою світу. Після повернення Талібану до влади в 2021 році, багато обмежень були введені відповідно до їх тлумачення ісламського права.

До слова, попри міжнародну ізоляцію й репутацію однієї з найбільш небезпечних країн світу, Афганістан стає все популярнішим серед туристів-авантюристів. Зараз у країну їдуть не лише одинаки, а й організовані групи, завдяки зусиллям талібської влади, яка взяла курс на розвиток туристичної галузі. 

Теги: Афганістан інтернет Талібан відключення обмеження

