У Китаї розпочалася масштабна кампанія з «очищення» Інтернету

Китай запустив кампанію з очищення Інтернету від фейків

Влада Китаю запустила двомісячну кампанію, спрямовану на боротьбу з фейками, провокаціями та контентом, що викликає негативні емоції. Про це повідомляє Управління з питань кіберпростору КНР, пише «Главком».

Кампанія торкнеться різних аспектів онлайн-простору. Під перевірку потраплять обговорення, рейтинги пошукових запитів, рекомендації та коментарі в соціальних мережах.

Особлива увага приділятиметься:

Образам та цькуванню. Будуть видалятися повідомлення, що містять образи на адресу людей, регіонів або груп населення. Також влада боротиметься з онлайн-цькуванням та публікацією особистих даних.

Фейковим новинам. Забороняється поширення неправдивої інформації про стихійні лиха, надзвичайні ситуації, а також чуток про політику, економіку та соціальну сферу.

Шок-контенту. З інтернету видалятимуть фото і відео зі сценами жорстокості, насильства над тваринами, а також матеріали, створені нейромережами, які романтизують насильство.

Контенту, що викликає депресію. Під заборону потраплять меми та публікації, що висміюють освіту, навіюють почуття марності життя або посилюють депресивні настрої.

Влада Китаю зобов’яже інтернет-платформи та блогерські агентства виправляти порушення. За порушення правил можливі такі санкції, як відключення монетизації, видалення постів або повне блокування акаунтів без можливості відновлення. Користувачів закликають повідомляти про контент, який порушує ці правила.

Раніше Китай та Сполучені Штати досягли базової домовленості щодо врегулювання питання подальшої роботи китайської соцмережі TikTok у США і продовжать використовувати механізм консультацій для усунення розбіжностей, що залишились.

Нагадаємо, уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Україна підтримує «абсолютно нормальні відносини» з Китаєм. Проте, за його словами, занепокоєння викликають поставки критичних компонентів, які Росія використовує у своєму військово-промисловому комплексі.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз готує нові обмеження проти Китаю та Індії, які допомагають фінансувати російську економіку.