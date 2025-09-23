Головна Техно HiTech
search button user button menu button

У Китаї розпочалася масштабна кампанія з «очищення» Інтернету

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У Китаї розпочалася масштабна кампанія з «очищення» Інтернету
Китай воює із фейками у мережі
фото із відкритих джерел

Китай запустив кампанію з очищення Інтернету від фейків 

Влада Китаю запустила двомісячну кампанію, спрямовану на боротьбу з фейками, провокаціями та контентом, що викликає негативні емоції. Про це повідомляє Управління з питань кіберпростору КНР, пише «Главком».

Кампанія торкнеться різних аспектів онлайн-простору. Під перевірку потраплять обговорення, рейтинги пошукових запитів, рекомендації та коментарі в соціальних мережах.

Особлива увага приділятиметься:

  • Образам та цькуванню. Будуть видалятися повідомлення, що містять образи на адресу людей, регіонів або груп населення. Також влада боротиметься з онлайн-цькуванням та публікацією особистих даних.
  • Фейковим новинам. Забороняється поширення неправдивої інформації про стихійні лиха, надзвичайні ситуації, а також чуток про політику, економіку та соціальну сферу. 
  • Шок-контенту. З інтернету видалятимуть фото і відео зі сценами жорстокості, насильства над тваринами, а також матеріали, створені нейромережами, які романтизують насильство.
  • Контенту, що викликає депресію. Під заборону потраплять меми та публікації, що висміюють освіту, навіюють почуття марності життя або посилюють депресивні настрої. 

Влада Китаю зобов’яже інтернет-платформи та блогерські агентства виправляти порушення. За порушення правил можливі такі санкції, як відключення монетизації, видалення постів або повне блокування акаунтів без можливості відновлення. Користувачів закликають повідомляти про контент, який порушує ці правила.

Раніше Китай та Сполучені Штати досягли базової домовленості щодо врегулювання питання подальшої роботи китайської соцмережі TikTok у США і продовжать використовувати механізм консультацій для усунення розбіжностей, що залишились. 

Нагадаємо, уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Україна підтримує «абсолютно нормальні відносини» з Китаєм. Проте, за його словами, занепокоєння викликають поставки критичних компонентів, які Росія використовує у своєму військово-промисловому комплексі. 

Раніше стало відомо, що Європейський Союз готує нові обмеження проти Китаю та Індії, які допомагають фінансувати російську економіку. 

Читайте також:

Теги: обмеження Україна правила Китай інтернет фейк блокування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сі, Моді і Путін протистоятимуть колективному Заходу. Що це означає для України?
Сі, Моді і Путін протистоятимуть колективному Заходу. Що це означає для України?
3 вересня, 08:45
Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Нью-Йорк
Зеленський летить у США. Ключові меседжі президента з закритої зустрічі з журналістами
20 вересня, 12:45
Заступник міністра торгівлі Лі Ченган вирушить на переговори до Сполучених Штатів
Китай відправляє до США ключового торговельного перемовника
26 серпня, 08:35
В Орлі після вибухів місцеві побачили задимлення
Вибухи у Росії, США схвалили продаж ракет Україні: головне за ніч
29 серпня, 05:53
Організатори облаштували «офіси» у Києві, Полтаві, Одесі та Харкові
БЕБ ліквідувало мережу онлайн-казино, яке щодня заробляло 5 млн грн
1 вересня, 15:05
Google опинилась у центрі чергового скандалу
Google отримала багатомільйонний штраф за шпигунство за користувачами
5 вересня, 16:45
За словами Google, світ реклами змінюється під впливом штучного інтелекту
Google визнав «стрімкий занепад відкритого інтернету»
9 вересня, 19:22
Келог порадив Путіну перестати «нагадувати про свою ядерну зброю»
Келлог назвав країну, яка може припинити війну в Україні «вже завтра»
14 вересня, 13:04
Уже 20-21 вересня відчуватиметься підвищення температури
Коли в Україні почнеться бабине літо: синоптикиня назвала дати
20 вересня, 21:54

HiTech

У Китаї розпочалася масштабна кампанія з «очищення» Інтернету
У Китаї розпочалася масштабна кампанія з «очищення» Інтернету
Компанія Маска представила надшвидку та дешеву ШІ-модель
Компанія Маска представила надшвидку та дешеву ШІ-модель
«Всі помруть». Дослідники попереджають, що штучний інтелект загрожує людству
«Всі помруть». Дослідники попереджають, що штучний інтелект загрожує людству
OpenAI запустила версію ChatGPT для підлітків
OpenAI запустила версію ChatGPT для підлітків
OpenAI створила команду для розробки гуманоїдних роботів
OpenAI створила команду для розробки гуманоїдних роботів
YouTube інтегрує інструменти ШІ для допомоги авторам: що зміниться
YouTube інтегрує інструменти ШІ для допомоги авторам: що зміниться

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua