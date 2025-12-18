Головна Техно Телеком
В Україні з'явився сервіс екстреної допомоги, який працює без мобільного зв'язку

glavcom.ua
Клименко: У критичній ситуації ви телефонуєте через додаток – і оператор 112 сам оцінює ситуацію та спрямовує на місце рятувальників, поліцію, медиків та/або газову службу

Міністерство внутрішніх справ розробило офіційний сервіс екстреної допомоги, який може працювати без мобільного зв’язку. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає «Главком».

«У критичній ситуації ви телефонуєте через додаток – і оператор 112 сам оцінює ситуацію та спрямовує на місце рятувальників, поліцію, медиків та/або газову службу. Важливо: перед початком користування обов’язково авторизуйтеся», – наголосив Клименко.

Коли застосунок 112 може бути особливо корисним?

  • у підвалі чи в укритті, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу;
  • у районах зі слабким або нестабільним покриттям;
  • під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж.

«Ми будемо розширювати функціональність «112». Серед наступних кроків – опція виклику жестовою мовою, щоб сервіс був максимально доступним для всіх користувачів. 112 – це про можливість отримати допомогу за будь-яких умов. Навіть коли інші канали зв’язку недоступні. Усі персональні дані захищені. Застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки. Дані використовуються виключно для обробки екстрених викликів», – наголосив Клименко.

До слова, відтепер українці можуть користуватися новими можливостями супутникового зв’язку Starlink як Direct to Cell. Ця функція дає змогу власникам гаджетів iPhone надсилати SMS через супутник.

