Вмістять половину населення. МВС повідомило, скільки укриттів має Україна

Станом на 27 листопада в Україні є понад 62 тис. укриттів. Вони загалом можуть вмістити половину населення країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, якого цитує «Укрінформ».

Клименко заявив, що система укриттів налічує понад 62 тисячі об'єктів. Загалом укриття можуть вмістити половину населення країни, але у прифронтових регіонах недостатньо таких об'єктів.

Заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв каже, що з початку 2025 року побудували 2685 укриттів. В першу чергу згідно з розробленою стратегією укриття створюють у важливих об'єктах – установах освіти, лікарнях, громадських місцях тощо.

«Ключові цілі стратегії – [створити] укриття для всіх категорій населення, запуск українського виробництва обладнання для захисних споруд і мобільних укриттів, формування культури безпеки населення тощо», – сказав він.

До 2027 року планується дооблаштувати усі придатні підземні простори під укриття. Також планується збудувати 2300 нових укриттів та оновити законодавство, щоб укриття були обов'язковими в новому житлі, соціальних об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури.

На другому та третьому етапі (до 2034 року) планується побудувати ще 11 тис. захисних споруд. Таким чином, 91% населення буде забезпечений укриттями.

До слова, у Бородянці на Київщині Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України встановило перше модульне підземне укриття. Ця конструкція є швидким та сучасним рішенням для забезпечення захисту населення.