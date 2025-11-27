Головна Країна Події в Україні
Вмістять половину населення. МВС повідомило, скільки укриттів має Україна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Вмістять половину населення. МВС повідомило, скільки укриттів має Україна
До 2027 року планується дооблаштувати усі придатні підземні простори під укриття
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

З початку 2025 року було збудовано 2685 укриттів

Станом на 27 листопада в Україні є понад 62 тис. укриттів. Вони загалом можуть вмістити половину населення країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, якого цитує «Укрінформ».

Клименко заявив, що система укриттів налічує понад 62 тисячі об'єктів. Загалом укриття можуть вмістити половину населення країни, але у прифронтових регіонах недостатньо таких об'єктів.

Заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв каже, що з початку 2025 року побудували 2685 укриттів. В першу чергу згідно з розробленою стратегією укриття створюють у важливих об'єктах – установах освіти, лікарнях, громадських місцях тощо.

«Ключові цілі стратегії – [створити] укриття для всіх категорій населення, запуск українського виробництва обладнання для захисних споруд і мобільних укриттів, формування культури безпеки населення тощо», – сказав він.

До 2027 року планується дооблаштувати усі придатні підземні простори під укриття. Також планується збудувати 2300 нових укриттів та оновити законодавство, щоб укриття були обов'язковими в новому житлі, соціальних об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури.

На другому та третьому етапі (до 2034 року) планується побудувати ще 11 тис. захисних споруд. Таким чином, 91% населення буде забезпечений укриттями.

До слова, у Бородянці на Київщині Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України встановило перше модульне підземне укриття. Ця конструкція є швидким та сучасним рішенням для забезпечення захисту населення.

«Метінвест» побудував на Київщині перший підземний бункер «Цитадель» для цивільних: що відомо
«Метінвест» побудував на Київщині перший підземний бункер «Цитадель» для цивільних: що відомо
Сьогодні, 12:25
В Україні налічується 240 прифронтових громад, і за попередніми оцінками, кожній із них може знадобитися до 20 таких укриттів
У Бородянці встановлено перше модульне підземне укриття (фото)
Сьогодні, 11:15
Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин
Сьогодні, 05:37
Споруди вміщують понад 50 осіб та мають усі відповідні сертифікати, що відповідають нормам ДБН та ДСТУ
У Борисполі встановлено перші наземні укриття (фото)
21 листопада, 09:37
Друга за ніч повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
Друга за ніч повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
18 листопада, 00:32
Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих прискорить процес розпізнавання полеглих воїнів
В Україні запрацював Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих
13 листопада, 21:50
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 листопада, 01:19
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
3 листопада, 00:09
Мешканці Бородянки та Ірпеня досі чекають на завершення робіт у їхніх пошкоджених будинках
Ірпінь та Бородянка. Скандальні королі великої відбудови Розслідування
30 жовтня, 11:55

Лінія фронту станом на 27 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 27 листопада 2025. Зведення Генштабу
У Чернівцях чоловік підпалив одну з найважливіших синагог у світі (фото)
У Чернівцях чоловік підпалив одну з найважливіших синагог у світі (фото)
Де в Україні найгірша ситуація з електропостачанням. Голова «Укренерго» назвав регіони
Де в Україні найгірша ситуація з електропостачанням. Голова «Укренерго» назвав регіони
Вмістять половину населення. МВС повідомило, скільки укриттів має Україна
Вмістять половину населення. МВС повідомило, скільки укриттів має Україна
Заяви Путіна про мирну угоду, вбивство полонених захисників на Запоріжжі. Головне за 27 листопада
Заяви Путіна про мирну угоду, вбивство полонених захисників на Запоріжжі. Головне за 27 листопада
Сили оборони провели зачистку Покровська: деталі від Сирського
Сили оборони провели зачистку Покровська: деталі від Сирського

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Сьогодні, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
