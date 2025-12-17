В Україні запрацювала нова технологія зв’язку від Starlink – Мінцифри

Новою технологієї Starlink можуть користуватися лише влансики гадежтів iPhone

Відтепер українці можуть користуватися новими можливостями супутникового зв’язку Starlink як Direct to Cell. Ця функція дає змогу власникам гаджетів iPhone надсилати SMS через супутник. Про це пише «Главком» із посиланням на допис віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

«Нещодавно Київстар запустив Starlink Direct to Cell на всю Україну. За три тижні 2 млн людей уже під’єдналися до супутникового зв’язку. Їм вдалося надіслати та отримати понад 540 тисяч SMS за підключення до сигналу «Kyivstar | SpaceX», – розповів міністр. Він також повідомив, що раніше ця технологія була доступна на смартфонах Android. Проте зараз нею можуть скористатися лише власники iPhone 13 та новіших моделей на iOS 26.2.

«Нова технологія Starlink передбачає з'єднання 4G-телефона зі супутником без наземних базових станцій. Так українці залишатимуться на зв’язку у важкодоступних місцях: під час негоди, знеструмлень чи збоїв мережі. Система працює через мережу із 600 супутників Starlink із підтримкою Starlink Direct to Cell», – розповів Михайло Федоров. Це покриття буде доступне по всій України, крім тимчасово окупованих територій, прикордонних зон та районів активних бойових дій.

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що у 2026 році в Україні відбудеться упровадження голосових дзвінків та мобільного інтернету.

Раніше «Главком» повідомляв, що Естонія пообіцяла виділити €3,5 млн на постачання систем супутникового зв'язку Starlink для Збройних Сил України, а також на підвищення загальних ІТ-можливостей України у воєнний час. €3,5 млн будуть виділені з пакету допомоги Естонії Україні на 2025 рік.