Напад на артистів «Гуцулії». Глава МВС прокоментував розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Напад на артистів «Гуцулії». Глава МВС прокоментував розслідування
За словами Клименка, усім підозрюваним суд обере запобіжний захід у вигляді домашнього арешту
фото: МВС

Усім фігуранти справи про побиття артистів отримали підозри

Національна поліція встановила особи чотирьох учасників нападу. Двом хлопцям по 21 року, іншим – 17 та 18 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Зазначається, що трьом фігурантам повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Ще один наразі переховується, відтак повідомлення про підозру вручено його батьку в процесуальному порядку.

Одному з підозрюваних суд вже обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Аналогічне клопотання за ініціативи поліції подано до суду й щодо інших фігурантів.

«Щодо дій поліцейських Управління поліції охорони, які прибули на місце події – за цим фактом працює Головна інспекція. Очікую доповіді керівництва Нацполіції щодо висновку службового розслідування, яке стане основою для подальших рішень», – додав Клименко.

Нагадаємо, повертаючись після гастролей у Польщі та Фінляндії, артисти ансамблю «Гуцулія» стали жертвами нападу в місті Шептицький (Червоноград) на Львівщині. Близько шести молодиків і трьох жінок увірвалися в автобус, де перебувала команда, і почали бійку. Артисти «Гуцулії» подали заяву до поліції.

Під час конфлікту троє артистів та водій, усі мешканці Івано-Франківської області віком від 25 до 44 років, отримали тілесні ушкодження. В одного з потерпілих медики діагностували перелом, в інших – забої та садна. Поліцейські встановили всіх учасників інциденту.

Теги: МВС артист напад Ігор Клименко

