Підпільні мільйонери. Оприлюднено дані про доходи українців, які заробляють онлайн

Платіжна система Payoneer підрахувала доходи українців, що заробляють онлайн

Деяким українцям вдається заробляти в інтернеті більше мільйона гривень на рік. Про це свідчать дані Payoneer – платіжної платформи, якою користуються фрілансери всього світу.

Аналітики Payoneer оприлюднили дані за третій квартал 2021 року. Порівняно з роком минулим дохід українців зріс на 20%. А компаній, які працюють в IT – на 28%.

Найбільше у липні-вересні заробляли онлайн-продавці. Їх середній доход за три місяці – майже $10 тис. Це означає, що за рік вони можуть заробляти близько $40 тис. А це вже більше мільйона гривень.

Значно менше заробляють стримери, які опинилися на другому місці – $5,8 тис. Люди, які проводять трансляції відеоігор, мають значно менше продавців. Але ж і робота в них простіша. Не треба нічого ані продукувати, ані продавати.

Хоча, треба відзначити, що до категорії стримерів відносять не тільки геймерів. Сюди так само потрапляють і дівчата, які транслюють відверті відео.

Дані: Payoneer

Найбільше за рік зріс середній дохід власників туристичного житла – на 85%. За липень-вересень 2021 вони заробили у середньому близько $2 тис. Водночас зросла і кількість самих орендодавців – майже на чверть.

На 58% зріс середній дохід креаторів на соціальних платформах. Якщо торік у третьому кварталі вони заробили $990, то цього року третій квартал приніс їм $1,6 тис.

Майже на третину за рік зріс середній дохід українських ІТ-компаній, що працюють з іноземними клієнтами. За липень-вересень 2021 вони заробили в середньому $4,4 тис. Зросла і кількість самих компаній – на 7%.

Попередній квартал виявився успішним і для фрилансерів, що заробляють на міжнародних фриланс-біржах. Їхній дохід підвищився на 20%. За третій квартал 2021 року вони отримали в середньому $3,7 тис.

Побільшало і самих фахівців – на 14%.

Дохід стокових фотографів зріс на 8%. За липень-вересень вони заробили у середньому $1,3 тис. Збільшилась і кількість стокерів – на 11%.