В Україні використовуватимуть 3D-технології у будівництві

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про запровадження ВІМ-технологій

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 6383 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технології)». Про це повідомив у Facebook заступник директора департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Юрій Тацій.

ВІМ-технології – це моделювання майбутніх будівель та споруд шляхом створення 3D-прототипів. Це дозволяє оцінити акумулятивний вплив всіх проєкторських рішень на кінцеві характеристики об’єкта. Наразі такі технології рідко використовуються в Україні, адже їх застосування не врегульоване.

«Зареєстрований у парламенті законопроєкт передбачає цифровізацію всього «життєвого циклу» будівлі, в тому числі і її ліквідацію. Це дозволить закласти основи для подальшого застосування ВІМ-технологій та нового типу проєктування об’єктів – оцінки вартості за весь час експлуатації. Щоб забезпечити правові підстави для використання інформаційного моделювання, закон покладає повноваження щодо розробки відповідних підзаконних актів на Мінрегіон та Кабінет Міністрів України», – пояснив експерт

Талій додав, що ухвалення цього законопроєкту буде фактично першим кроком у запровадженні ВІМ-технологій.

«Адже для того, щоб вони використовувались, необхідно забезпечити готовність українського будівельного ринку. Йдеться не лише про розробку спеціалізованих норм, а і про створення відповідних програмних продуктів, цифровізацію великого обсягу інформації, навчання архітекторів, проєктувальників, інженерів тощо», – пояснив столичний чиновник.

До слова, Шмигаль пропонує примусово вилучати землю для будівництва доріг.

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