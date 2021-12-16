  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    В Україні використовуватимуть 3D-технології у будівництві

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зареєстрований у парламенті законопроєкт передбачає цифровізацію всього &laquo;життєвого циклу&raquo; будівлі - В Україні використовуватимуть 3D-технології у будівництві
    Зареєстрований у парламенті законопроєкт передбачає цифровізацію всього «життєвого циклу» будівлі
    фото з відкритих джерел

    У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про запровадження ВІМ-технологій

    У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 6383 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технології)». Про це повідомив у Facebook заступник директора департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Юрій Тацій.

    ВІМ-технології – це моделювання майбутніх будівель та споруд шляхом створення 3D-прототипів. Це дозволяє оцінити акумулятивний вплив всіх проєкторських рішень на кінцеві характеристики об’єкта. Наразі такі технології рідко використовуються в Україні, адже їх застосування не врегульоване.

    «Зареєстрований у парламенті законопроєкт передбачає цифровізацію всього «життєвого циклу» будівлі, в тому числі і її ліквідацію. Це дозволить закласти основи для подальшого застосування ВІМ-технологій та нового типу проєктування об’єктів – оцінки вартості за весь час експлуатації. Щоб забезпечити правові підстави для використання інформаційного моделювання, закон покладає повноваження щодо розробки відповідних підзаконних актів на Мінрегіон та Кабінет Міністрів України», – пояснив експерт

    Талій додав, що ухвалення цього законопроєкту буде фактично першим кроком у запровадженні ВІМ-технологій.

    «Адже для того, щоб вони використовувались, необхідно забезпечити готовність українського будівельного ринку. Йдеться не лише про розробку спеціалізованих норм, а і про створення відповідних програмних продуктів, цифровізацію великого обсягу інформації, навчання архітекторів, проєктувальників, інженерів тощо», – пояснив столичний чиновник.

    До слова, Шмигаль пропонує примусово вилучати землю для будівництва доріг.

    Нагадаємо, наразі оголошено тендер на будівництво Київської обхідної дороги.

    Також стало відомо, кого з селян звільнять від сплати «податку за город».

    Читайте також:

    Теги: Верховна Рада інвестиції нерухомість будівництво закон технології Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні використовуватимуть 3D-технології у будівництві