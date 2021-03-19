Як безпечно користуватися громадським інтернетом: поради експертів

Підключення до Wi Fi у громадських місцях може бути небезпечним

Експерти розповіли, як безпечно користуватися загальнодоступними мережами Wi-Fi

Вдома з’єднання Wi-Fi безпечне, А ось громадські мережі – зовсім інша справа. Кожен вхід – це ризик, за який можна поплатитися особистою інформацією і стати жертвою кіберзлочинців.

Чи можливо убезпечити себе і як це зробити?

В ідеалі краще не підключатися до громадської Wi-Fi, а використовувати в якості точки доступу смартфон з мобільним інтернетом. Але в тих випадках, коли це непрактично або неможливо, ви все одно можете обмежити потенційну шкоду для себе.

Ось декілька поряд від експертів з GSMinfo.

Не підключайтеся до невідомих мереж

По можливості використовуйте добре відомі мережі кав’ярень, ресторанів і магазинів. Вони викликають менше підозр, бо люди і компанії, які ними керують, вже отримують від вас гроші.

При необхідності краще підключатися до великої суспільної мережі від відомого провайдера, ніж до випадкової.

Як можна менше користуйтеся загальнодоступними Wi-Fi. У новому місті підключіться до Wi-Fi, наприклад, в магазині або кафе, якими ви користувалися раніше, якщо це реально. Все просто: чим більше мереж ви використовуєте, тим більше шансів, що натрапите на ту, яка не захищає ваші дані належним чином.

І пам’ятайте – жодна загальнодоступна мережа Wi-Fi не є абсолютно безпечною. Це залежить як від того, хто в ній працює, так і від того, хто її надає, але з точки зору відносної безпеки відомі провайдери все-таки краще, ніж випадкові загальнодоступні мережі Wi-Fi в торговому центрі.

Використовуйте захищений протокол передачі даних HTTPS

Google Chrome повідомляє нам, коли відвідуваний сайт використовує незашифроване HTTP-з’єднання замість безпечного HTTPS. Зверніть увагу на з’єднання в загальнодоступних Wi-Fi. Все-таки, коли ви заходите на сайти з HTTPS, користувачі, підключені до тієї ж мережі, що і ви, не можуть відслідковувати дані, які передаються між вами та сервером. Через HTTP це можливо.

Не використовуйте AirDrop або загальний доступ до файлів

AirDrop та інші технології для швидкої передачі даних через Wi-Fi Direct і Bluetooth зручні в офісі або вдома, але можуть становити небезпеку при підключенні до громадської мережі.

Краще відключити AirDrop або загальний доступ до файлів в налаштуваннях свого пристрою, коли ви плануєте підключення до громадської мережі.

Для додаткової безпеки використовуйте VPN

VPN шифрує дані, що передаються на ваш пристрій або з нього і підключає вас до приватного сервера. Це означає, що ваші дані набагато складніше переглянути або вкрасти. Якщо ви багато подорожуєте і часто підключаєтеся до незнайомих мереж, краще вибрати платний VPN, оскільки більшість безкоштовних VPN передає інформацію третім особам.

Крім згаданих вище порад, ось ще кілька рекомендацій щодо забезпечення безпеки при підключенні до громадської мережі Wi-Fi: