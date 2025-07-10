Збій у «Резерв+». Міноборони пояснило, що робити користувачам

Фахівці працюють над усуненням проблеми

У роботі застосунку «Резерв+» тимчасово спостерігаються труднощі з авторизацією, яка відбувається повільніше через високе навантаження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Фахівці працюють над усуненням проблеми. Водночас якщо користувач уже згенерував PDF-документ у системі, він може вільно користуватися ним під час перевірок – такий документ має ту саму юридичну силу, що й паперовий», – йдеться у повідомленні.

Відомство додало: «Найближчим часом очікуємо роботу застосунку у звичному режимі».

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» стався збій. При вході до застосунку спливає вікно: «У нас технічна проблема». У таких випадках потрібно мати при собі паперові документи, аби уникнути труднощів під час перевірок.

Раніше у застосунку «Резерв+» зʼявились дві нові функції: відображення інвалідності в електронному військовому документі та збереження старої версії цього документа після оновлення.

Користувачі зможуть бачити, яку мають групу інвалідності та її причину – ці дані автоматично зʼявляються у військовому документі в застосунку. Ще одна зміна: якщо ви оновлюєте документ, попередня версія нікуди не зникає. Вона лишається у застосунку – тепер її можна буде переглянути за потреби. Якщо навантаження на систему буде надмірним, у документі з’являтиметься спеціальна стрічка з орієнтовним часом оновлення.