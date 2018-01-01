Чи мусить Україна організовувати вибори президента РФ на своїй території? (прес-конференція)
- Сьогодні, 15:05
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Розсилка
Експерти проаналізують, чи потрібно Україні сприяти організації виборів президента держави-агресора та оккупанта на своїй території
Сьогодні, 9 лютого, о 15:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Чи мусить Україна організовувати вибори президента РФ на своїй території?»
Запрошені гості:
- Сергій Борщевський, експерт Центру дослідження Росії, директор департаменту виконкому СНД за квотою України (2000–2005 рр.), заступник директора Першого територіального департаменту МЗС України (2006—2007 рр.);
- Борис Базилевський, експерт з безпекових питань, Надзвичайний і Повноважний Посол України, Генеральний Консул України в Чикаго, США (1999-2005), голова Комітету у закордонних справах і зв'язках з СНД (1995-1999).
Трансляцію прес-конференції дивіться тут: