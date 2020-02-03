Експерт-міжнародник анонсував найважливіші події в світовій політиці у лютому



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Виконавчий директор Інституту світової політики дав пресконференцію в «Главкомі»

Інститут світової політики сьогодні у пресцентрі «Главкома» презентує порядок денний подій на міжнародній арені у лютому 2020.

Запрошені гості: Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики.

Однією із головних тем для обговорення стала тема наслідків виходу Британії з ЄС.

Нагадаємо, 1 лютого набула чинності Угода між Великою Британією та Європейським союзом щодо Brexit.

Вона передбачає впорядкований вихід Британії з блоку та охоплює права громадян, фінансові питання, перехідний період, протоколи щодо Ірландії та Набуття чинності угоди означає початок перехідного періоду, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Він потрібний для того, аби громадяни та підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов.

Упродовж нього ЄС і Британія мають погодити нову угоду щодо майбутнього партнерства, на основі Політичної декларації, яку сторони погодили у жовтні 2019 року.

Єврокомісія прийме широкі попередні рекомендації щодо проведення таких переговорів до 3 лютого, після чого Рада ЄС із загальних справ має ухвалити мандат на переговори. Після цього сторони можуть формально розпочати переговорний процес.

Як повідомлялося, ЄС після Brexit відкрив представництво в Лондоні.