Експерт з РФ розповіла, чи змінило росіян вбивство Немцова трансляція



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Борис Нємцов був убитий у Москві біля стін Кремля 27 лютого 2015 року

Кому з російських опозиціонерів вдається продовжити справу Нємцова в умовах режиму Путіна?

Сьогодні, 25 лютого, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Проти Путіна і за вільну Росію?»

Опозиційний політичний та громадський діяч РФ, політичний мігрант Ольґа Курносова проаналізувала питання, чи змінило російське суспільство вбивство відомого політика Бориса Нємцова, яке сталося 27 лютого 2015 р.

Вона також розповіла про марш пам’яті, який в Росії проводять опозиційні політики. Та чи боїться російська влада тіні політика, якого було вбито 4 роки тому.

Курносова також поділилась думками щодо того, кому з російських опозиціонерів вдається продовжити справу Нємцова в умовах режиму Путіна.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут:

Напередодні у Києві вшанували пам’ять опозиційного російського політика Бориса Нємцова.

У листопаді 2018 року сквер біля посольства РФ у Києві названо іменем Бориса Нємцова.