Нові доктринальні документи США у сфері зовнішньої політики. Місце і роль України в них (прес-конференція)
- Сьогодні, 10:58
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Заступник директора Інституту-світової політики проаналізує основні ідеї Стратегії національної безпеки і Стратегії національної оборони США
Сьогодні, 25 січня, об 11:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Нові доктринальні документи США у сфері зовнішньої політики. Місце і роль України в них».
Запрошений гість:
Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту-світової політики, експерт-міжнародник, який проаналізує основні ідеї Стратегії національної безпеки і Стратегії національної оборони США (нововведення і спадковість), можливий вплив появи цих документів на майбутню зовнішню політику США, які сигнали Україна отримала в даних документах, і якою має бути поведінка офіційного Києва.
Трансляцію прес-конференції дивіться тут:
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