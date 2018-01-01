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    Нові доктринальні документи США у сфері зовнішньої політики. Місце і роль України в них (прес-конференція)

    Заступник директора Інституту-світової політики проаналізує основні ідеї Стратегії національної безпеки і Стратегії національної оборони США
    Сьогодні, 25 січня, об 11:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Нові доктринальні документи США у сфері зовнішньої політики. Місце і роль України в них». Запрошений гість: Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту-світової політики, експерт-міжнародник, який проаналізує основні ідеї Стратегії
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    Експерт з міжнародної політики Микола Бєлєсков
    Експерт з міжнародної політики Микола Бєлєсков

    Заступник директора Інституту-світової політики проаналізує основні ідеї Стратегії національної безпеки і Стратегії національної оборони США

    Сьогодні, 25 січня, об 11:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Нові доктринальні документи США у сфері зовнішньої політики. Місце і роль України в них».

    Запрошений гість:

    Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту-світової політики, експерт-міжнародник, який проаналізує основні ідеї Стратегії національної безпеки і Стратегії національної оборони США (нововведення і спадковість), можливий вплив появи цих документів на майбутню зовнішню політику США, які сигнали Україна отримала в даних документах, і якою має бути поведінка офіційного Києва.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут: 

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    США політика документи Україна
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