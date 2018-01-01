Пік рідкісного астрономічного явища «блакитний кривавий супермісяць»
- Сьогодні, 15:10
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У небі можна спостерігати «супермісяць» у поєднанні з повним місячним затемненням і «блакитний Місяць»
Американське космічне агентство НАСА веде пряму трансляцію рідкісного астрономічного явища – «блакитний кривавий супермісяць».
У небі 31 січня можна спостерігати «супермісяць» у поєднанні з повним місячним затемненням і «блакитний Місяць».
Від початку до кінця явище побачать лише жителі Гаваїв, східна частина Аляски і північної Америки. Добре затемнення буде видно в Австралії, Новій Зеландії, Східній і Центральній Азії.
Так званий «супермісяць» жителі Землі спостерігали у ніч на 2 січня. Таке астрономічне явище виникає, коли повний місяць збігається з проходом природного супутника планети через найближчу до Землі точку орбіти.
Раніше повідомлялося, що вчені НАСА розгадали таємницю антарктичних льодів.