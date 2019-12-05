У бранця Кремля Олексія Бессарабова сьогодні день народження



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Олексій Бессарабов, бранець Кремля Світлина: http://letmypeoplego.org.ua/

Депутати Європаламенту зробили звернення, в якому наголошується на необхідності проведення повного обміну між сторонами

Сьогодні, 5 грудня, свій день народження в російських застінках зустрічає бранець Кремля з групи так званих «кримських диверсантів» Олексій Бессарабов. Йому виповнилося 43 роки. Про це розповіли друзі політичного в’язня під час пресконференції в пресцентрі «Главком» Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» та Павло Лакійчук, керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ».

«Олексій був і залишається членом редколегії аналітичного журналу «Чорноморська безпека». Англомовний випуск ми ось отримали щойно із друку практично до дня народження Олексія Бессарабова», - каже Гончар.

Лакійчук переконаний, що Російська Федерація засуджує тих громадян України, які висловлюють свою незгоду з окупацією та анексією Криму. «Я знаю Олексія Бессарабова 15 років. Його основною рисою є правдолюбство, чесність і не готовність йти на компроміси. Таким він був, коли служив у ВМСУ, таким він залишився, коли був журналістом. Я хочу сказати всім катам, суддям, прокурорам Росії, що вам просто так це все не мине те, що ви засудили невинних людей. Проти цих всіх російських катів Україна веде справи і вони всі предстануть перед нашим судом. Ми не забуваємо нікого, і як кажуть у нашій Асоціації Ветеранів ВМСУ «Одна країна – ожин екіпаж!», - продовжує Лакійчук.

Гончар також повідомив, що попри всі очікування Кремля зам’яти тему українських політичних в’язнів після звільнення незаконно затриманих громадян України 7 вересня 2019 року – 24 військовий ВМСУ та 11 політичних бранців на чолі з Олегом Сенцовим – не виправдалися. Перед зустріччю в Нормандській четвірці, яка повинна відбутися 9 грудня 2019, європарламентарі зробили звернення до очільників Німеччини та Франції. «Вчора депутати Європаламенту звернулися до президента Франції Макрона і до канцлера Німеччини Меркель зі спеціальним зверненням Європарламенту, в якому наголошується на необхідності проведення повного обміну між сторонами як умови для поліпшення довіри і як кроку для подальшого вирішення питань. Звернення підписало багато парламентарів, зокрема Вітольд Ващиковські, Радек Сікорські, Влодзіміш Тімошевіч, а також представники Литви, Латвії, Естонії, Словаччини, Німеччини. Європейський парламент ніколи не залишав тему бранців Кремля. Нагадаю, що у своєму новому складі Європарламент назвав поіменно всіх громадян України, які незаконно утримуються в застінках Кремля», - розповідає Гончар.

Як відомо, Олексій Бессарабов, Володимир Дудка перебувають у П’ятигорську (РФ), це черговий етап етапування до місця відбування «покарання». Їх засуджено до 14 років позбавлення волі. Третій «кримський диверсант» перебуває в Омській колонії №6.

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