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    Главком-ТВ

    Російська опозиціонерка розповіла, як в РФ саджають за лайки

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    Російська опозиціонерка розповіла, як в РФ саджають за лайки

    Державна Дума РФ відмовилася 14 вересня розглянути законопроект про пом’якшення покарання за репости

    Сьогодні, 17 вересня об11:30 в прес-центрі ІА «Главком» Ольґа Курносова, російський опозиційний політик та громадська діячка провела прес-конференцію на тему: «Росія. «Ти сядеш за лайк».

    Експерт проаналізує питання відкривання кримінальних справ та отримання вироків за публікації, репости публікацій у соціальній мережі

    А також розповість, чому Державна Дума відмовилася 14 вересня розглянути законопроект про пом’якшення покарання за репости.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут:

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