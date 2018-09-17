Російська опозиціонерка розповіла, як в РФ саджають за лайки трансляція



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Державна Дума РФ відмовилася 14 вересня розглянути законопроект про пом’якшення покарання за репости

Сьогодні, 17 вересня об11:30 в прес-центрі ІА «Главком» Ольґа Курносова, російський опозиційний політик та громадська діячка провела прес-конференцію на тему: «Росія. «Ти сядеш за лайк».

Експерт проаналізує питання відкривання кримінальних справ та отримання вироків за публікації, репости публікацій у соціальній мережі

А також розповість, чому Державна Дума відмовилася 14 вересня розглянути законопроект про пом’якшення покарання за репости.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут: