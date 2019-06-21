Список Каті Гандзюк. Експерти оприлюднили дослідження нападів на громадських активістів за останні півроку



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Два місяці на базі Центру громадянських свобод працювала група правозахисників із Франції, Казахстану та України

Сьогодні, 21 червня, в пресцентрі Главком відбулась пресконференція на тему: «Список Каті Гандзюк: попередні результати дослідження нападів на громадських активістів за перші шість місяців 2019 року».

Під час пресконференції відбулась презентація попередніх результатів дослідження ситуації із переслідуванням громадських активістів за перші шість місяців 2019 року.

Запрошені гості:

автори дослідження - Ніколя Кюдерк (Франція);

Пауліна Мофрей (Франція);

Аліаскар Єримбетов (Казахстан);

Катерина Бутко, Автомайдан;

Богдан Чумак, ініціатива «Хто замовив Катерину Гандзюк»;

Віталій Титич, адвокат родин Небесної сотні;

Олександра Матвійчук, Центр громадянських свобод.

Два місяці на базі Центру громадянських свобод працювала група правозахисників із Франції, Казахстану та України, яка збирала та досліджувала кейси людей, яких переслідували за їхню громадську діяльність у Києві та різних регіонах України.

До звіту увійшли верифіковані випадки переслідування як з використанням юридичних механізмів (обшуки, затримання, сфабриковані справи), так і в позаправовий спосіб (побиття, погрози тощо) із січня по червень 2019 року.

На заході буде представлений для широкого обговорення проєкт рекомендацій, які конкретні кроки мають зробити президент, парламент та інші державні органи України для захисту громадянського суспільства від переслідування, який був розроблений представниками більше ніж двадцяти громадських організацій України.