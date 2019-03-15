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    Главком-ТВ

    Військові розповіли про підкуп бійців під час передвиборчої кампанії

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    Військові розповіли про підкуп бійців під час передвиборчої кампанії

    Які існують інформаційні диверсії у передвиборчий період?

    Сьогодні, 15 березня у прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Російсько-українська війна. Інформаційні диверсії у передвиборчий період»

    Спікери: Олексій Гетьман – учасник бойових дій та його побратими.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут:

    Під час прес-конференції учасники російсько-української війни надали журналістам відеодокази підкупу учасників Операції об'єднаних сил оточенням одного з кандидатів у президенти України.

    Вказаний підкуп відбувався під час недавніх поїздок кандидата регіонами і мав на меті імітувати підтримку кандидата. Отже, військові спробували відповісти на запитання: хто і чому називає себе «політичним кіборгом»?

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
    АТО Донбас вибори війна військові президент Операція Об’єднаних сил
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