Як отримати компенсацію за зруйноване майно на Сході України?(прес-конференція)
- Сьогодні, 14:00
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Розсилка
Учасники прес-конференції аналізуватимуть як вплине новий закон щодо реінтеграції Донбасу на грошові компенсації громадянам за матеріальну шкоду через обстріли
Сьогодні, 30 січня, о 14:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Як отримати компенсацію за зруйноване майно на Сході України?»
Запрошений гість:
- Михайло Тарахкало, директор Центру стратегічних справ УГСПЛ;
- Віталія Лебідь, юрист Центру стратегічних справ УГСПЛ;
- Юлія Науменко, адвокат Центру стратегічних справ УГСПЛ;
- Ігор Курільчук, юрист громадської приймальні м. Маріуполь.
Учасники прес-конференції аналізуватимуть як вплине новий закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» на грошові компенсації громадянам за матеріальну шкоду через обстріли.
Трансляцію дивіться тут:
В новому законі є абзац, який повідомляє, що «Відповідальність за моральну та матеріальну шкоду, завдану Україні та її громадянам покладається на Російську Федерацію».
- Чи означає це, що відтепер можна буде позиватися в суді щодо грошової компенсації до Росії?
- Як цей закон впливає на статус АТО?
- На якій території він буде діяти?
- Як отримати матеріальну компенсацію за зруйноване під час обстрілів майно?
- З якими проблемами зустрічаються постраждалі українські громадяни?
- Які документи потрібні для успішного позову і як їх треба підготувати?
- Як виглядає типовий позов до суду для отримання виплати за матеріальну та моральну шкоду?
- Що робити, коли державні органи України або окупаційна адміністрація Росії порушують майнові права громадян на підконтрольній та непідконтрольній території.