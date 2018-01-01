Як отримати компенсацію за зруйноване майно на Сході України?(прес-конференція)

Учасники прес-конференції аналізуватимуть як вплине новий закон щодо реінтеграції Донбасу на грошові компенсації громадянам за матеріальну шкоду через обстріли

Сьогодні, 30 січня, о 14:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Як отримати компенсацію за зруйноване майно на Сході України?» Запрошений гість: Михайло Тарахкало, директор Центру стратегічних справ УГСПЛ; Віталія Лебідь, юрист Центру стратегічних справ УГСПЛ; Юлія Науменко, адвокат Центру



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Зруйнований житловий будинок в зоні проведення бойових дій на Донбасі. Світлина з відкритих джерел

Учасники прес-конференції аналізуватимуть як вплине новий закон щодо реінтеграції Донбасу на грошові компенсації громадянам за матеріальну шкоду через обстріли

Сьогодні, 30 січня, о 14:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Як отримати компенсацію за зруйноване майно на Сході України?»

Запрошений гість:

Михайло Тарахкало, директор Центру стратегічних справ УГСПЛ;

Віталія Лебідь, юрист Центру стратегічних справ УГСПЛ;

Юлія Науменко, адвокат Центру стратегічних справ УГСПЛ;

Ігор Курільчук, юрист громадської приймальні м. Маріуполь.

Учасники прес-конференції аналізуватимуть як вплине новий закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» на грошові компенсації громадянам за матеріальну шкоду через обстріли.

Трансляцію дивіться тут:

В новому законі є абзац, який повідомляє, що «Відповідальність за моральну та матеріальну шкоду, завдану Україні та її громадянам покладається на Російську Федерацію».