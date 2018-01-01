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    Як отримати компенсацію за зруйноване майно на Сході України?(прес-конференція)

    Учасники прес-конференції аналізуватимуть як вплине новий закон щодо реінтеграції Донбасу на грошові компенсації громадянам за матеріальну шкоду через обстріли
    Сьогодні, 30 січня, о 14:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Як отримати компенсацію за зруйноване майно на Сході України?» Запрошений гість: Михайло Тарахкало, директор Центру стратегічних справ УГСПЛ; Віталія Лебідь, юрист Центру стратегічних справ УГСПЛ; Юлія Науменко, адвокат Центру
    • Сьогодні, 14:00
    • Розсилка
    <span>Зруйнований житловий будинок в зоні проведення бойових дій на Донбасі. Світлина з відкритих джерел</span>
    Зруйнований житловий будинок в зоні проведення бойових дій на Донбасі. Світлина з відкритих джерел

    Учасники прес-конференції аналізуватимуть як вплине новий закон щодо реінтеграції Донбасу на грошові компенсації громадянам за матеріальну шкоду через обстріли

    Сьогодні, 30 січня, о 14:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Як отримати компенсацію за зруйноване майно на Сході України?»

    Запрошений гість:

    • Михайло Тарахкало, директор Центру стратегічних справ УГСПЛ;
    • Віталія Лебідь, юрист Центру стратегічних справ УГСПЛ;
    • Юлія Науменко, адвокат Центру стратегічних справ УГСПЛ;
    • Ігор Курільчук, юрист громадської приймальні м. Маріуполь.

    Учасники прес-конференції аналізуватимуть як вплине новий закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» на грошові компенсації громадянам за матеріальну шкоду через обстріли.

    Трансляцію дивіться тут: 

    В новому законі є абзац, який повідомляє, що «Відповідальність за моральну та матеріальну шкоду, завдану Україні та її громадянам покладається на Російську Федерацію».

    • Чи означає це, що відтепер можна буде позиватися в суді щодо грошової компенсації до Росії?
    • Як цей закон впливає на статус АТО?
    • На якій території він буде діяти?
    • Як отримати матеріальну компенсацію за зруйноване під час обстрілів майно?
    • З якими проблемами зустрічаються постраждалі українські громадяни?
    • Які документи потрібні для успішного позову і як їх треба підготувати?
    • Як виглядає типовий позов до суду для отримання виплати за матеріальну та моральну шкоду?
    • Що робити, коли державні органи України або окупаційна адміністрація Росії порушують майнові права громадян на підконтрольній та непідконтрольній території.
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