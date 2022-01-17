У Румунії стався землетрус, який відчули на Одещині

Епіцентр землетрусу знаходився у 125 км від кордону з Україною

Магнітуда землетрусу становила 4,4

У східній Румунії поблизу кордону з Україною зафіксували землетрус магнітудою 4,4 за шкалою Ріхтера, що поширився на територію Одеської області. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«16 січня за інформацією Головного центру спеціального контролю на території Румунії (район гір Вранча, 125 км від кордону з Україною, на глибині 130 км) зафіксовано підземний поштовх магнітудою 4,4 що поширився на територію Одеської області (Ізмаїльський район) без негативних наслідків», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,14 січня у Закарпатській області зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів склала 1,3 за шкалою Ріхтера.

Варто зазначити, що попереднього разу землетрус на Закарпатті зафіксували 13 січня. Тоді магнітуда підземних поштовхів становила 1,5.

До слова, 11 січня біля узбережжя Кіпру стався потужний землетрус. Поштовхи відчувалися навіть у Єгипті.

10 січня внаслідок землетрусу магнітудою 6,9 на північному заході Китаю впала частина Великої Китайської стіни. Як писала газета Global Times, були повалені два метри стіни у провінції Ганьсу. Місце обвалення знаходилося за 114 км від епіцентру. Фахівці встановили первинний захист та розпочали відновлювальні роботи.

Раніше біля японських островів стався сильний землетрус.

Додамо, що напередодні нового року острів Крит сколихнув сильний землетрус: поштовхи тоді також докотилися до Єгипту.