Американський телеканал показав 3D-реконструкцію збиття літака МАУ



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Скріншот з відео

У сюжеті за допомогою 3D графіки реконструйовано, як іранська ракета могла збити літак «Міжнародних авіаліній України»

Американський телеканал ABC News показав сюжет, у якому за допомогою 3D графіки реконструйовано, як іранська ракета могла збити літак «Міжнародних авіаліній України» в небі над Іраном.

Також у сюжеті показали відеозапис з камер зовнішнього спостереження, яку поширювали іранські державні телевізійні канали, з моментом падіння літака на землю.

Як відомо, НАТО не має сумніву, що український літак, який зазнав катастрофи поблизу Тегерану, був збитий іранською системою протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у п’ятницю нідерландські спецслужби підтвердили, що Boeing 737, який зазнав катастрофи в Тегерані на цьому тижні, був, ймовірно, збитий.

Як відомо, 10 січня міністр закордонних справ Вадим Пристайко провів брифінг щодо розслідування катастрофи літака української авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Ірані. Головні тези читайте тут.

Нагадаємо, що Іран категорично заперечує збиття українського літака ракетою.

Раніше один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.

Нагадаємо, за інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Раніше Іран закликав Канаду, Boeing та інші країни допомогти в розслідуванні катастрофи.

Заява Ірану пролунала після того, як прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у розвідки є дані, що вказують на влучення іранської ракети в український літак.

Також Трюдо допустив запровадження санкцій проти Ірану у разі відмови допустити експертів до розслідування причин катастрофи літака МАУ.

Незабаром прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета.

Також у розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.

Розслідувачі групи Bellingcat ідентифікували наземні об’єкти на зйомці і дійшли до висновку, що відео було зняте справді неподалік від місця падіння українського лайнера, і на ньому зафіксовано момент влучання ракети.

Представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану.

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.