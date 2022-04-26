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    Армія зсередини «Бука» показала, як знищує ворожі винищувачі (відео)

    Військові продовжують знищувати літаки окупантів - Армія зсередини «Бука» показала, як знищує ворожі винищувачі (відео)
    Військові продовжують знищувати літаки окупантів
    скріншот з відео

    Триває 62-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Українські військові поширили відео своєї роботи. Повітряні сили показали, як знищили ворожий винищувач Су-34.

    «До вашої уваги мотивуюче відео, як відбувається бойова робота всередині Бук-М1, де бойовий розрахунок зенітного ракетного комплексу збиває російський винищувач-бомбардувальник Су-34!

    Приємного перегляду!», − підписали відео в Командуванні повітряних сил ЗСУ.

    Нагадаємо, українська армія, волонтери та прості українці продовжують давати гідну відсіч російським загарбникам.

    Аби зрозуміти, наскільки великі зусилля були витрачені, треба побачити всю картину загалом.

    Для цього, американський Інститут вивчення війни показав, як змінювалася карта бойових дій в Україні з 24 лютого.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ армія війна літак військові Україна окупація #stoprussia
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    Армія зсередини «Бука» показала, як знищує ворожі винищувачі (відео)