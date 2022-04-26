Чому поляки так гаряче нас підтримують? Бо знають історію

Путінська орда загрожує всьому світу

Фактично 100 років тому у ці дні україно-польські війська розпочали успішний наступ на Київ.

Спротив російсько-більшовицьких військ був досить скоро подоланий.

Вже за два тижні обєднана україно-польська армія визволили правобережну Україну і вступили до Києва. Незважаючи на цю перемогу Україна не змогла втримати перемогу.

Поляки зрадили.

Внаслідок Польсько-Російського Ризького миру Украіна втратила Державність.

Але кожна зрада має свою ціну.

Менше чим за два десятиліття російські війська окупують майже на пів-століття Польщу.

Судячи з сьогоднішніх подій, поляки зробили вірні історичні висновки.

Нині вони найвірніші наші союзники. І роблять все можливе аби наш спільний багатовіковий ворог був остаточно подоланий.

Вірю, цього разу так і буде.

Віримо в ЗСУ і наших воїнів!

Слава Польщі! Слава Україні!

Джерело: блог Віктора Тарана

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