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    Думки вголос

    Чому поляки так гаряче нас підтримують? Бо знають історію

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

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    Антоні Листовський, Симон Петлюра, Володимир Сальський, Марко Безручко&nbsp;&ndash; українські й польські офіцери. Бердичів. Київська операція, квітень 1920 року - Чому поляки так гаряче нас підтримують? Бо знають історію

    Антоні Листовський, Симон Петлюра, Володимир Сальський, Марко Безручко  українські й польські офіцери. Бердичів. Київська операція, квітень 1920 року

    фото з відкритих джерел

    Путінська орда загрожує всьому світу

    Фактично 100 років тому у ці дні україно-польські війська розпочали успішний наступ на Київ.

    Спротив російсько-більшовицьких військ був досить скоро подоланий.

    Вже за два тижні обєднана україно-польська армія визволили правобережну Україну і вступили до Києва. Незважаючи на цю перемогу Україна не змогла втримати перемогу.

    Поляки зрадили.

    Внаслідок Польсько-Російського Ризького миру Украіна втратила Державність.

    Але кожна зрада має свою ціну.

    Менше чим за два десятиліття російські війська окупують майже на пів-століття Польщу.

    Судячи з сьогоднішніх подій, поляки зробили вірні історичні висновки.

    Нині вони найвірніші наші союзники. І роблять все можливе аби наш спільний багатовіковий ворог був остаточно подоланий.

    Вірю, цього разу так і буде.

    Віримо в ЗСУ і наших воїнів!

    Слава Польщі! Слава Україні!

    Джерело: блог Віктора Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти історія Польща армія війна Україна окупація #stoprussia
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    Чому поляки так гаряче нас підтримують? Бо знають історію