Чому поляки так гаряче нас підтримують? Бо знають історію
Антоні Листовський, Симон Петлюра, Володимир Сальський, Марко Безручко – українські й польські офіцери. Бердичів. Київська операція, квітень 1920 року
Путінська орда загрожує всьому світу
Фактично 100 років тому у ці дні україно-польські війська розпочали успішний наступ на Київ.
Спротив російсько-більшовицьких військ був досить скоро подоланий.
Вже за два тижні обєднана україно-польська армія визволили правобережну Україну і вступили до Києва. Незважаючи на цю перемогу Україна не змогла втримати перемогу.
Поляки зрадили.
Внаслідок Польсько-Російського Ризького миру Украіна втратила Державність.
Але кожна зрада має свою ціну.
Менше чим за два десятиліття російські війська окупують майже на пів-століття Польщу.
Судячи з сьогоднішніх подій, поляки зробили вірні історичні висновки.
Нині вони найвірніші наші союзники. І роблять все можливе аби наш спільний багатовіковий ворог був остаточно подоланий.
Вірю, цього разу так і буде.
Віримо в ЗСУ і наших воїнів!
Слава Польщі! Слава Україні!
Джерело: блог Віктора Тарана