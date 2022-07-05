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  4. Як російська мова окупувала українські медіа. Хронологія
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    Думки вголос

    Як російська мова окупувала українські медіа. Хронологія

    Росіяни століттями намагались знищити українську мову - Як російська мова окупувала українські медіа. Хронологія
    Росіяни століттями намагались знищити українську мову
    фото з відкритих джерел

    Чому медійникам так важко відмовитись від «язика»?

    Українські медіа 1995 року: ми робимо контент російською, бо так можна передруковувати прямо з російських газет і не напружуватись.

    Українські медіа 2005 року: ми робимо контент російською, бо це ринкова мова, нею говорять усі наші читачі, люди не будуть платити за контент українською.

    Українські медіа 2015 року: ой, у нас уже в розробці українська версія і ми сподіваємося за кілька років перейти на українську зовсім.

    Українські медіа 2021 року: ми тепер друкуємося українською! Пожертвуйте нам за це грошей, ви ж патріоти.

    Українські медіа 2022 року: ми робимо контент російською, бо дуже важливо відкривати очі росіянам і проривати їхню інформаційну блокаду!!! Ми воїни інформаційного фронту!

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    Джерело: блог Отара Довженка

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    Теги: росія окупанти ЗМІ телебачення війна мова Україна журналіст окупація #stoprussia
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    Як російська мова окупувала українські медіа. Хронологія