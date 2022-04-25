Таємна місія «кадировців» на Луганщині

Загони «спецназівців» Кадирова гнатимуть чоловіків Донбасу в бій проти України

Протистояння триває: ЗСУ вже два місяці мужньо обороняють Україну від російських окупантів. Ситуація на всіх фронтах під час великодніх свят залишалась дуже напруженою.

Тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

Наразі на території Луганщини точаться запеклі бої в районі міст Попасна, Рубіжне й Новотошківка. Ворог намагається прорвати позиції ЗСУ, натомість українські бійці здійснюють героїчні зусилля щодо спротиву.

Днями з окупованого Луганська надійшло повідомлення про прибуття до регіону додаткових підрозділів так званого «кадировського спецназу».

За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу громадської ініціативи «Права справа», на території окупованих районів Луганської області були зафіксовані місця постійної дислокації бойовиків кадировської тактичної групи. В окупованому Луганську вони розквартирувались у готелі «Слов’янський», який розташований за адресою: м. Луганськ, вул. 1-а Слов'янська, 2а. У місті Алчевськ Луганської області кадировці розквартировані у готелі «Ювілейний».

Командир групи – Ісмаіл Агуєв, заступник командира – Хасейн Мадуєв.

Зафіксована їхня передислокація в райони ведення бойових дій, а саме Рубіжне та Попасна.

Вказані підрозділи виступають у ролі так званого «другого ешелону». Перший ешелон – це власне мобілізовані рашистами громадяни України з окупованих територій, яких без жодної військової підготовки кидають як гарматне м’ясо на позиції ЗСУ.

Варто зауважити, що це перший зафіксований факт участі кадировських загонів у війні на сході України.

Як повідомлялося раніше, на території окупованих районів Луганської області, зокрема, в окупованому Луганську, загін кадировців був розквартирований в приміщеннях колишнього Головного управління Міндоходів в Луганській області за адресою: м. Луганськ, вул. Коцюбинского, 2-а (3-й поверх).

У 2014 році проросійські налаштовані вихідці з Кавказу входили окремими підрозділами до складу батальйонів бойовиків «Дон» і «Зоря». Місцем їхнього розквартирування були селища Миколаївка та Піонерське Станично-Луганського району Луганської області.

У м. Краснодон загони кадировців відповідали за супровід колон та контрабанду палива і зброї. Керував ними польовий командир на псевдо Мага. Крім того, на території окупованого міста Краснодон була розквартирована група польового командира на псевдо Дикий. У Краснодоні кадировцями була налагоджена тісна взаємодія із загоном польового командира на псевдо Моджахед. Загін Моджахеда брав активну участь у роззброєнні розквартированого в м. Краснодон загону МГБ ЛНР ОБроН «Одесса» (командир загону – Фома).

Свого часу, «Права Справа», інформувала українські спецслужби про місця базування кадировців на території бази відпочинку поблизу с. Пархоменко і в районі с. Хрящівка (дачний кооператив «Мир»). На території кооперативу, крім живої сили, розміщувалася важка техніка і артилерія бойовиків.

Крім того, в районі селища Верхня Деревечка Свердловського району Луганської області був налагоджений друк фальшивих грошових знаків Центрального банку РФ. Територія навколо бункеру і сам бункер знаходилися під охороною бойовиків-кадировців.

Загальна кількість бойовиків, які були розквартировані на території окупованих Краснодонського і Свердловського районів Луганської області, за різними оцінками, нараховувала від 100 до 250 бойовиків.

У м. Лутугине був розквартирований підрозділ осетинів загальною кількістю до 40 бойовиків. На початок збройного протистояння з ЗСУ загін нараховував до 70 бойовиків. Командир – Алгуров Альберт Філіпович. Ветеран збройних конфліктів на Кавказі. Один з польових командирів – Агаєв Аксарбек.

В окупованому Стаханові оперував загін вихідців з Кавказу кількістю до 100 бойовиків.

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