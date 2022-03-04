ЄС зупинив прикордонне співробітництво з Росією і Білоруссю

Призупинення взаємин торкнулося дев'ять програм за участю Росії та Білорусі, а також транснаціональну програму Interreg регіону Балтійського моря

Усі ресурси з програм для Білорусі та РФ Євросоюз направить Україні

Європейський Союз призупинив роботу програм прикордонного співробітництва з двома країнами. На сайті Єврокомісії йдеться, що під заборону потрапили Росія і Білорусь.

Відповідно до рішення Єврокомісії, Євросоюз призупинив роботу програм прикордонного співробітництва з Росією і Білоруссю. Призупинення взаємин торкнулося дев'ять програм за участю Росії та Білорусі, а також транснаціональну програму Interreg регіону Балтійського моря.

Загальне фінансування ЄС для восьми програм з Росією становило 178 мільйонів євро, а сумарне фінансування ЄС для двох програм з Білоруссю – 257 мільйонів євро.

Водночас Єврокомісія в терміновому порядку вивчає юридичні та операційні можливості для зміцнення чинних програм транскордонного співробітництва між країнами ЄС (Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина) та Україною. Мається на увазі, що розширені програми запропонують нові можливості для надання швидкої та ефективної підтримки Україні, в тому числі біженцям.

Нагадаємо, що країни ЄС спрощують умови доставки гуманітарної допомоги для України.

Щодо Білорусі, то вже відомо, що Олександр Лукашенко допомагає Путіну у війні проти України. За даними Пентагону, із Білорусі по Україні було випущено 70 ракет за тиждень. Тож білоруські банки за компанію з російськими можуть відключити від SWIFT.

Нагадаємо, Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ. Резолюцію схвалили 637 голосами «за», лише 13 євродепутатів виступили проти, 26 утрималися,

Раніше ми повідомляли, що Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС.

МЗС Польщі сьогодні повідомило, що найближчими днями Україна може стати кандидатом у члени ЄС.

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