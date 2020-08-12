Протести у Білорусі: у країні вводять нові правила дорожнього руху
З сьогоднішнього дня на вулицях білоруських міст з 7:00-10:00 і 16:00-20:00 швидкість руху не має перевищувати 20 км/годУ Білорусі вводяться нові правила дорожнього руху. В країні вже три ночі поспіль люди виходять на акції проти чинної влади, мітингувальників затримують тисячами.
Про це повідомляє NЕХТА.
З сьогоднішнього дня на вулицях білоруських міст з 7:00-10:00 і 16:00-20:00 швидкість руху не має перевищувати 20 км/год.
Разом з тим, в країні планують новий етап протестів - будуть блокувати дороги по всій Білорусі.
Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.
Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.
Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.