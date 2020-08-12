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    Протести у Білорусі: у країні вводять нові правила дорожнього руху

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    У Білорусі вводять нові правила дорожнього руху - Протести у Білорусі: у країні вводять нові правила дорожнього руху
    У Білорусі вводять нові правила дорожнього руху

    З сьогоднішнього дня на вулицях білоруських міст з 7:00-10:00 і 16:00-20:00 швидкість руху не має перевищувати 20 км/год

    У Білорусі вводяться нові правила дорожнього руху. В країні вже три ночі поспіль люди виходять на акції проти чинної влади, мітингувальників затримують тисячами.

    Про це повідомляє NЕХТА.

    З сьогоднішнього дня на вулицях білоруських міст з 7:00-10:00 і 16:00-20:00 швидкість руху не має перевищувати 20 км/год.

    Разом з тим, в країні планують новий етап протестів - будуть блокувати дороги по всій Білорусі.

    Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

    Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

    Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

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