Протести у Білорусі: у країні вводять нові правила дорожнього руху



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У Білорусі вводять нові правила дорожнього руху

З сьогоднішнього дня на вулицях білоруських міст з 7:00-10:00 і 16:00-20:00 швидкість руху не має перевищувати 20 км/год

У Білорусі вводяться нові правила дорожнього руху. В країні вже три ночі поспіль люди виходять на акції проти чинної влади, мітингувальників затримують тисячами.

Про це повідомляє NЕХТА.

З сьогоднішнього дня на вулицях білоруських міст з 7:00-10:00 і 16:00-20:00 швидкість руху не має перевищувати 20 км/год.

Разом з тим, в країні планують новий етап протестів - будуть блокувати дороги по всій Білорусі.

Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

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