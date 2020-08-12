У Білорусі спецназівці викинули свою форму в сміттєвий бак: відео
Спецназівці заявили, що не можуть пишатися місцем своєї служби, дивлячись на ситуацію в Мінську
На тлі протестів у Білорусі деякі спецназівці вирішили викинути в сміттєвий бак свою форму.
Про це повідомляє Телеграм-канал Nexta.
Спецназівець Анатолій Новицький заявив, що не може пишатися місцем своєї служби, дивлячись на ситуацію в Мінську.
«Я давав присягу своєму народу і дивлячись на те, що відбувається в Мінську своїми очима - я просто не можу пишатися тим, де я служив і я не можу носити цю форму і зберігати її у себе вдома», - сказав він.
Також у сміттєвий бак викинув форму ще один спецназівець, але він не назвав своє ім'я.
Форму викинув і спецназівець Артем Белінович. Він заявив, що «білоруського братства спецназу в Білорусі більше немає».
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