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    У Білорусі спецназівці викинули свою форму в сміттєвий бак: відео

    • Розсилка
    У Білорусі спецназівці викинули свою форму в сміттєвий бак - У Білорусі спецназівці викинули свою форму в сміттєвий бак: відео
    У Білорусі спецназівці викинули свою форму в сміттєвий бак

    Спецназівці заявили, що не можуть пишатися місцем своєї служби, дивлячись на ситуацію в Мінську

    На тлі протестів у Білорусі деякі спецназівці вирішили викинути в сміттєвий бак свою форму.

    Про це повідомляє Телеграм-канал Nexta.

    Спецназівець Анатолій Новицький заявив, що не може пишатися місцем своєї служби, дивлячись на ситуацію в Мінську.

    «Я давав присягу своєму народу і дивлячись на те, що відбувається в Мінську своїми очима - я просто не можу пишатися тим, де я служив і я не можу носити цю форму і зберігати її у себе вдома», - сказав він.

    Також у сміттєвий бак викинув форму ще один спецназівець, але він не назвав своє ім'я.

    Форму викинув і спецназівець Артем Белінович. Він заявив, що «білоруського братства спецназу в Білорусі більше немає».

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    #вч3214 #вч3214 #спецназ #беларусь #беларусь2020 #belarus2020

    Допис, поширений Artsiom Belinovich (@artembelinovich)

    Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

    Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

    Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

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