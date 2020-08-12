У Білорусі спецназівці викинули свою форму в сміттєвий бак: відео



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У Білорусі спецназівці викинули свою форму в сміттєвий бак

Спецназівці заявили, що не можуть пишатися місцем своєї служби, дивлячись на ситуацію в Мінську

На тлі протестів у Білорусі деякі спецназівці вирішили викинути в сміттєвий бак свою форму.

Про це повідомляє Телеграм-канал Nexta.

Спецназівець Анатолій Новицький заявив, що не може пишатися місцем своєї служби, дивлячись на ситуацію в Мінську.

«Я давав присягу своєму народу і дивлячись на те, що відбувається в Мінську своїми очима - я просто не можу пишатися тим, де я служив і я не можу носити цю форму і зберігати її у себе вдома», - сказав він.

Також у сміттєвий бак викинув форму ще один спецназівець, але він не назвав своє ім'я.

Форму викинув і спецназівець Артем Белінович. Він заявив, що «білоруського братства спецназу в Білорусі більше немає».

Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

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