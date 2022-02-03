Біля берегів Нігерії вибухнуло судно з нафтою (відео)

На борту судна, коли воно вибухнуло, перебували 10 членів екіпажу

Нафтовидобувне судно Trinity Spirit вибухнуло біля берегів Нігерії, на момент аварії на борту було 10 членів екіпажу. Про це сьогодні пише Bloomberg з посиланням на заяву компанії Shebah Exploration & Production Co., яка орендує судно.

Відомо, що корабель вибухнув ще вранці 2 лютого, але станом на 3 лютого все ще горіло.

FPSO Trinity owned by Shebah E&P, exploded and sunk today offshore Escravos, a few hours ago#oilandgas #nigerdelta pic.twitter.com/NKnTbyapgV — BusinessDay (@BusinessDayNg) February 3, 2022

У Shebah Exploration & Production Co. зазначили, що інформації про загиблих поки що немає, але на борту судна, коли воно вибухнуло, перебували 10 членів екіпажу.

Компанія заявила, що розслідує причину вибуху. Наразі невідомо, скільки сирої нафти зберігалося на Trinity Spirit.

До слова, вчора у Кропивницькому в багатоквартирному будинку стався вибух. Внаслідок вибуху на місці події виявили загиблого чоловіка та троє постраждалих, двоє з яких діти восьми та 13 років. Усі вони проживали в квартирі, де сталася пожежа.

Згодом стало відомо, що мешканців зруйнованих квартир поселять у готелі.

У результаті смертельного вибуху в багатоповерхівці Кропивницького також вибило вікна в 74 квартирах, а під час пожежі з житлового будинку евакуювали 27 людей