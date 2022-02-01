Аварія танкера Delfi: справу проти екскомандира корабля передали до суду

Через аварію судна було перевищено допустиму концентрацію нафтопродуктів у морській воді у 157 разів

Під час аварії нафтопродукти забруднили масиви морських вод, тож державі було завдано збитків на таку суму грошей

Обвинувальний акт стосовно колишнього командира корабля Одеського загону морської охорони за фактом недбалого ставлення до військової служби, що заподіяло істотну шкоду, скерували до суду. Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Чоловікові інкримінують ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України. За даними слідства, у листопаді 2019 року командир корабля, який знав про наявні порушення у танкера Delfi, не вжив заходів щодо та конвоювання його до найближчого порту.

Також прикордонники встановили, що танкер перетнув державний кордон України без необхідних документів та з екіпажем, який складався з трьох людей, замість п'яти. Крім того, у судна зафіксували непрацездатність головних двигунів, втрату одного з якорів, нестабільні системи зв’язку. На борту також були відсутні паливо та провізія, зазначили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Внаслідок цього вантажний танкер під час шторму зірвався з якоря та, дрейфуючи, сів на мілину поблизу одеського пляжу «Дельфін». Це призвело до закриття пляжу.