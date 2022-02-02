Смертельний вибух у Кропивницькому: стало відомо, що могло стати причиною

Люди від ранку відчували запах газу в під'їзді

У результаті смертельного вибуху в багатоповерхівці Кропивницького вибило вікна в 74 квартирах, а під час пожежі з житлового будинку евакуювали 27 людей. Про це повідомляє «Сьогодні».

«За попередньою інформацією, внаслідок вибуху газоповітряної суміші сталася пожежа саме в квартирі на другому поверсі на площі 60 квадратних метрів», – кажуть у ДСНС.

Поки що невідомо, скільки квартир непридатні для проживання. Крім цього, ДСНС повідомила, що руйнувань опорних конструкцій немає.

Хто постраждав

Унаслідок вибуху на місці події виявили загиблого чоловіка та троє постраждалих, двоє з яких діти 8 та 13 років. Усі вони проживали в квартирі, де сталася пожежа.

Постраждалі діти – дві дівчинки, які наразі перебувають у лікарні. За попередньою інформацією, немає загроз їхньому життю. У молодшої опіки приблизно 35% тіла, у старшої – 10%.

Ймовірна причина вибуху

Сусіди стверджують, що в будинку в квартирі на третьому поверсі працювала бригада газовиків. Які саме роботи вони виконували, з'ясовуватимуть правоохоронці. Також люди зазначають, що від ранку відчували запах газу в під'їзді.

Нагадаємо, у Кропивницькому у багатоквартирному будинку стався вибух. Повідомлення про пожежу на другому поверсі рятувальники отримали о 15:59. О 17:03 пожежу загасили.

Згодом стало відомо, що мешканців зруйнованих квартир поселять у готелі.

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