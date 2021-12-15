Загроза нападу РФ. Кличко заявив, що Київ готується до найгіршого сценарію

Кличко розповів, як Київ готується до можливого вторгнення Росії

На тлі стягнення російських військ до кордонів України Київ створив і посилює Департамент муніципальної безпеки, щоб максимально убезпечити мешканців столиці в разі потреби. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час звіту про підсумки роботи міської влади в 2021 році.

«Безпека сьогодні – одне з ключових питань, яке турбує людей. Безпека в країні – коли до кордонів нашої держави триває стягнення російських військ. Безпека в місті – де кияни прагнуть і повинні почуватися спокійно. І ми, міська влада, робимо все від нас залежне, аби навіть найгірший сценарій розвитку подій не захопив столицю зненацька. Аби забезпечити і правопорядок на вулицях міста, і максимально убезпечити киян, якщо це буде потрібно», – сказав мер.

«Цього року ми створили і посилюємо Департамент муніципальної безпеки КМДА. Підготували проєкт міської цільової програми «Захисник Києва» для муніципальної підтримки територіальної оборони столиці на наступних три роки. Продовжуємо набір резервістів у 112 окрему бригаду територіальної оборони і вже збільшили її чисельність. Також збільшили чисельність «Муніципальної охорони» міста до 600 осіб», – розповів Кличко.

Мер нагадав, що з 2014 року, від початку російської агресії на сході країни, в Києві здійснюють відновлення споруд цивільного захисту.

«Сьогодні під постійним контролем перебувають майже 5 тисяч укриттів Фонду захисних споруд. І представники ЗМІ тиждень тому могли побачити, як готують укриття, як вони виглядають. Працює над цим Департамент муніципальної безпеки», – зазначив Кличко.

Нагадаємо, Кличко заявляв, що через загрозу нападу Росії Київ готується до надзвичайної ситуації.

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