Боротьба за мову у Мережі. Перший україномовний тіктокер змінює правила гри
Данило Гайдамаха
Данило 16 років спілкувався на мові агресора...
Перший україномовний тіктокер Данило Гайдамаха, з понад 100-тисячною аудиторією, 16 років спілкувався... російською. А на солов'їну перейшов за день.
«Чорнобровий» – таке псевдо у Данила, повідомляють «Громади».
Тотальне Зросійщення, Монетизація Патріотизму, Тренди, Популярність, Хейт, Погрози, Мовне Питання, Окупація, Брудна Політика: молодий мовний активіст про шлях до українізації:
Нагадаємо, що в Україні з 16 січня 2021 року уся сфера обслуговування перейшла винятково на державну мову.