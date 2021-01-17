Боротьба за мову у Мережі. Перший україномовний тіктокер змінює правила гри

Перший україномовний тіктокер Данило Гайдамаха, з понад 100-тисячною аудиторією, 16 років спілкувався... російською. А на солов'їну перейшов за день.

«Чорнобровий» – таке псевдо у Данила, повідомляють «Громади».

Тотальне Зросійщення, Монетизація Патріотизму, Тренди, Популярність, Хейт, Погрози, Мовне Питання, Окупація, Брудна Політика: молодий мовний активіст про шлях до українізації:

Нагадаємо, що в Україні з 16 січня 2021 року уся сфера обслуговування перейшла винятково на державну мову.