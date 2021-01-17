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    Боротьба за мову у Мережі. Перший україномовний тіктокер змінює правила гри

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    Данило Гайдамаха - Боротьба за мову у Мережі. Перший україномовний тіктокер змінює правила гри
    Данило Гайдамаха

    Данило 16 років спілкувався на мові агресора...

    Перший україномовний тіктокер Данило Гайдамаха, з понад 100-тисячною аудиторією, 16 років спілкувався... російською. А на солов'їну перейшов за день.

    «Чорнобровий» – таке псевдо у Данила, повідомляють «Громади».

    Тотальне Зросійщення, Монетизація Патріотизму, Тренди, Популярність, Хейт, Погрози, Мовне Питання, Окупація, Брудна Політика: молодий мовний активіст про шлях до українізації:

    Нагадаємо, що в Україні з 16 січня 2021 року уся сфера обслуговування перейшла винятково на державну мову.

    Теги: політика українська мова окупація
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